轎車破胎警伸援手 父女找到熱心警察親致謝

2019-03-14 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市許姓女子為了幫忙80多歲父親找尋兒時回憶，本周一開車載父親造訪林百貨等地，被員警眼尖發現後輪沒氣破胎，不話二說捲袖協助許女替換備胎，父女當日因另有要事趕往善化，員警也未留下姓名，連日來許女詢問4間派出所，找到是博愛派出所副所長郭昭男、警員許馨芳當日伸援手，父女致電直呼「揪感心」。

警方指出，市警二分局博愛派出所副所長郭昭男、警員許馨芳本周一上午10時許執行巡邏勤務，行經中西區忠義路2段林百貨前，發現有1位許姓女民眾攙扶80多歲父親，欲駕駛轎車離開，郭、許眼尖發現該車後輪沒氣疑似破胎，隨即停車趨前查看。

然而，周遭並無修車廠，且父女兩人表示須趕往善化，郭、許兩人立即協助更換備胎，讓父女能順利進行繼續行程。

許女指出，父親為找尋兒時回憶，她載父親到林百貨等處遊玩，不知所駕車輛後輪已破胎，所幸員警適時發現，即時伸出援手，旋即以該車備胎替換；同時，員警好心提醒，車輛備胎僅供臨時應急用，仍須駛至修車廠檢修。