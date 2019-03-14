「呱吉」邱威傑公司名義遭冒用 「網紅」淪為詐騙集團的幫凶？

2019-03-14 13:53 聯合新聞網 文章提供／遠見



台北市議員「呱吉」邱威傑的公司「上班不要看」遭人冒用名義。圖片提供／遠見 分享 facebook

上週末寒流來襲，外頭淒風苦雨，讓人完全不想出門，筆者打開電視只有一堆倒胃口的政治新聞，明明還有大半年才投票，為什麼現在就要不斷轟炸老百姓咧？更加深了我的Monday Blue，只好打開優土伯（Youtube）來首《不想上班》，嘗試自我療癒一番。

鬱悶之餘，一條不起眼小新聞突然引起我的注意：「呱吉」上班不要看遭冒用 面具男詐騙遭逮送辦、冒名呱吉團員 面具男詐店家、商家注意！面具男冒用網紅名義 行騙西門町。

這到底是什麼新聞？原來是：四年前創辦Youtube頻道「上班不要看」、剛當選台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑，近日遭帶面具的不肖分子、自稱為該團隊成員的「庫柏」假借名號，向西門町一間潮牌服飾店收取「公益捐款」，警方追查發現涉嫌的是一名25歲袁姓男子，到案後聲稱把騙來的2500元發給街友，但偵訊後仍被以詐欺罪嫌送辦。

呱吉出面強調，公司如需拍片、借用場地通常會付費，不會要求免費提供，更不可能要求店家給錢。「上班不要看」臉書粉絲團已公告此事，提醒民眾遇到沒出示名片及未看過的成員，請勿相信，呼籲大家別受騙。

《遠見雜誌》最新發表的三月號封面故事「我世代」，大篇幅探討人口總數近400萬的1990～2001年出生的年輕人們，在個人特質、喜好及價值觀上的特色，及未來可能會如何改寫台灣社會面貌？希望解決目前看來未曾趨緩的世代對立及溝通不良問題，讓大家更瞭解台灣年輕世代的面貌和想法。

談到與年輕人的差異，許多長輩腦袋裡應該立馬浮現「擅用新科技及社群媒體」，或「老在滑手機、自拍不停、隨時翻新臉書訊息」等這類的明顯特徵。事實上，該專題也採訪到上述遭詐騙案牽連的網紅議員（全台首位YouTuber議員 20歲創意+50歲智慧 呱吉要完成民主開箱文），分享從網路頻道轉戰政治殿堂的動機與第一手發現。

網紅力量有多大？《遠見》與長期研究網紅與社群行銷的AsiaKOL合作，找出台灣前十大訂閱與追蹤數的素人網紅（剔除明星、藝人、政治人物與專業媒體），發現要在三大社群平台──YouTube、臉書與IG躋身前十強，百萬粉絲幾乎是基本門檻，即便粉絲群較分散的IG，排行榜第十名也超過60萬追蹤數。如此可觀的粉絲數量和傳播威力，無怪乎會被腦筋動得快的詐騙集團盯上。

台灣FB網紅Top10排行榜。圖片提供／遠見 分享 facebook

試想，當年輕網友整天黏著螢幕、抓著社群媒體不放，看網紅分享生活大小事及對特定議題的看法，自然容易受其影響、甚至被說服，跟著網紅一起用他推薦的產品，或呼朋引伴響應活動，例如團購，可說再自然不過了。

其實，早在被詐騙份子利用之前，就有許多商業組織和政府機關相中網紅、抑或奉上斗金，希望透過他們的社群吸引力和收視率，幫自家產品說好話、或替政府政策美言幾句，前陣子選戰方酣時，便有大批候選人爭著跟網紅來上一段搞笑橋段，藉此增加自己的「親民」指數。

值得警惕的是，過去詐騙集團多半透過親人的哭喊（假裝被綁架）或公家機關的威權（你的帳戶被法院凍結了），向一時搞不清楚狀況的民眾要錢，以往也出現過假借媒體名義（某美食節目）對店家騙吃騙喝的手法，這些遭冒用的標的，例如家庭、政府、媒體都對受騙者提供一定程度的信賴感。這次破天荒有人以「網紅」名義詐騙，是否說明了網路名人已成為某種形式的社會公器？並具備不可小覷，甚至還超乎傳統媒體的社會公信力？

假如這是真的，以後粉絲群或訂閱數破百萬的網路「大腕」們，在向社會大眾分享好吃、好玩、好用的個人喜好之餘，可能還得附加一些「防詐騙說明事項」，免得愈來愈多粉絲吃虧上當，自己也無辜成了詐騙幫凶。

說到這，相關單位是否有興趣找網紅來拍一支「防詐好撇步」「30秒搞懂詐騙伎倆」或「一日詐騙集團體驗」的宣傳片呢？

（作者／高宜凡 攝影／賴永祥本文出自2019.03.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）