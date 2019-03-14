影╱她夜撞死貓崩潰蹲地痛哭 警載送返家她寫信謝警

2019-03-14 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市林姓婦人載丈夫返家途中撞上一隻黑色浪貓，林驚慌失措、掩面痛哭，所幸員警蘇宥瑋、謝在哲巡邏經過，機警擺設交通錐，謝擔心林婦情緒不佳，駕駛林婦車輛載夫妻倆、蘇則開巡邏車沿路護送返家。

林婦感念兩警的熱忱，前天特別買甜點泡芙並寫下「在我們心中卻是難永忘懷的大恩」、「何其有幸在不幸的夜晚遇見了滿懷愛心的您，您真是一個好警員」字樣卡片，讓收到卡片的兩警相當窩心。

林婦寫信感謝繼中所員警蘇宥瑋、謝在哲協助理處遭撞浪貓，並載送她與賴姓丈夫平安返家。記者林佩均／翻攝 分享 facebook

台中市警局第一分局繼中所員警蘇宥瑋、謝在哲清晨1時許在台灣大道巡邏，發現一名婦人車停路中，雙手掩面哭泣。原來林姓婦人的先生身體不適，她載送先生返家途中誤撞一隻黑色浪貓，由於林婦相當愛護動物，被突發事故嚇得不知所措，只好蹲在路旁哭泣。

員警適時停車指揮，擺放交通錐警戒，恰巧有位熱心民眾上前，並稱自己在動保處上班，願意協助理處浪貓遺體。

但因林婦驚嚇過度，而車內丈夫行動不便無法開車，謝員決定開林婦車輛載送夫妻倆，蘇員開巡邏車沿路護送至夫妻倆平安返家。

林婦前天帶著購買的甜點泡芙到繼中派出所道謝，林婦說，當時開車行經台灣大道內側車道，只見黑影閃過，右後輪就傳來撞到東西的聲音；她停車察看，只見黑貓已口吐鮮血、一動也不動，要不是有熱心的員警與民眾幫忙，她根本不知所措。

林婦分別送給蘇員一張綠色卡片，寫下：「真誠助人的蘇警員：感恩您在3/11凌晨執行勤務協助當時六神無主、不知所措的我，一路護送我及先生安全返家，也許在您心中這是小事，但在我們心中卻是永難忘懷的大恩，再次感謝您的熱心，祝福您一路順遂、平安快樂！」