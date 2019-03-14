擄鴿勒贖錢領走錢肉票未返回 提供帳戶者判8個月

2019-03-14 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市張姓男子，將帳戶領到剩下1元，交給犯罪集團使用，該犯罪集團成員106年7月，撥打電話給「阿豪」，「你編號65號賽鴿已遭攔截，如不匯款，恐無法取回，害阿豪心生畏懼，依指示轉帳5001元，旋遭提領一空，但賽鴿未平安返回，阿豪發現被騙氣得報警，基隆地方法院恐嚇取財罪，判張男有期徒刑8個月。

張姓男子否認有幫助恐嚇取財犯行，他辯稱105 年10月間申請掛失補發存摺、提款卡後，就把存摺、提款卡放在摩托車內，密碼則寫在存摺裡，之後因案被關，很少去牽摩托車，直到107 年3月1日他出監去牽摩托車，才發現存摺、提款卡又不見了。

法官調查，張男帳戶確遭犯罪集團使用作為恐嚇告訴人之工具，且恐嚇取款得逞。張男稱帳戶遺失補發後又放在摩托車內，且將密碼寫在存摺裡，其作法明顯不合情理。並認為帳戶存摺、提款卡之所以脫離張男，提款密碼會被他人得知，唯一合乎經驗法則之解釋，即是張男自願同意提供予他人使用。