77歲老翁大湖採草莓 腦中風3小時內送醫獲救

2019-03-14 11:29 中央社 苗栗縣14日電



77歲鍾姓老翁假日和友人相約前往苗栗縣大湖鄉採草莓，突然肢體無力、左手無法抬起，所幸在黃金3小時內，送至醫院施打血栓溶解劑，出院時左手已可以活動，也能自己行走。

苗栗大千綜合醫院今天指出，鍾姓老翁從台北坐車來到苗栗大湖，原本想要體驗採草莓的樂趣，不料，突然左側肢體無力、左手抬不起來、雙腿無法行走、講話也講不清楚，被緊急送到急診室救治。

大千醫院神經內科醫生黃啟瑞表示，經過診斷患者為缺血性腦中風，主要原因是腦血管阻塞，導致腦細胞缺血，於是立即施打血栓溶解劑，第2天鍾姓老翁的狀況就大幅改善，出院時不但四肢活動自如，也能自己行走。

黃啟瑞指出，腦中風早期症狀可透過「FAST」口訣觀察救治，F（Face）觀察病人臉部表情是否有不對稱、A（Arm）雙手平舉維持10秒鐘，看手臂是否無力或下垂、S（Speak）看患者是否口齒不清、T（Time）發現疑似中風症狀，於黃金3小時內送醫治療，不僅可增加33%復原機會，同時能降低殘障等級，提高康復機會。

大千醫院指出，預防腦中風發生，須注意高血壓、高血脂和糖尿病、心律不整與肥胖等問題，平日每天5疏果，不抽菸、少飲酒，保持規律的運動習慣；此外，保持情緒穩定、注意保暖、水分攝取、定期量血壓，都是預防腦中風發生的小撇步。