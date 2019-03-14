影╱剛出生就被棄養 「警犬小黃」掛牌民眾讚好萌

2019-03-14 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市警察局第三分局暖暖派出所日前受理熱心民眾報案，在山區道路上發現疑似遭棄養一隻土黃色幼犬，員警及替代役男為牠製做「暖暖派出所警犬小黃，實務訓練中」可愛名牌，到派出所洽公的民眾，看見小黃都直呼好CUTE、好可愛，也有不少居民特地前往看牠萌樣。

員警黃如元、替代役男黃禮川將幼犬帶回派出所初步檢視健康狀況良好，經動物醫院檢查並施打預防針，決定將該黃棕色幼犬留在派出所訓練，將來可成為協助警戒及維護警察駐地安全之警犬。

暖暖派出所所長蘇育緯表示，這隻幼犬初次相逢黃姓員警及黃姓替代役男，毛色亦是黃棕色，即為她取名為「小黃」，更為她製做「暖暖派出所警犬小黃」（實務訓練中）可愛名牌，至派出所洽公的民眾，看見小黃往往會直呼好CUTE、好可愛。

他表示，狗是人類最忠實的朋友，在警察工作的耳濡目染下期待小黃能訓練出「明辨好壞」之能力，能夠具有高度的警覺性及忠誠，共同守護暖暖地區的治安，共擔駐地安全的重責大任，並且呼籲民眾應「以認養取代購買」，做個負責任的飼主「不亂買、不亂養、不棄養」。