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熟女二度就業上網找頭路 竟淪詐騙車手

2019-03-14 09:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

洪姓女子上網應徵工作遭設計淪為詐騙車手。記者江國豪/翻攝
洪姓女子上網應徵工作遭設計淪為詐騙車手。記者江國豪/翻攝
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二度就業卻淪為詐騙車手！家住屏東市洪姓女子看到臉書PO求職訊息招募銀行助理，便加入對方的LINE投職履歷，經該公司人事部門佯稱已錄取，要她提供金融帳號匯入薪資，之後再以客戶匯款到公司的名義，請她將款項提領出來交給公司人員，即可輕鬆日領數千元，殊不知洪女成為詐騙集團車手，最後遭警方追查通知到案說明，依涉嫌詐欺及洗錢防制等罪函送法辦。

屏東警分局偵查隊於日前接獲轄區內民眾報案遭假冒其親友急需借錢誤信匯款遭詐騙，警方受理調查發現，不只一名遭詐騙，受害民眾遍及北、中、南各地，該詐騙集團犯罪手法，會以「假藉久未謀面的親友急需用錢」、「網路購物訂單設定錯誤」等老哏詐騙被害人，在短短數日內均匯款到同一帳戶裡頭，被害民眾至少有7人，累積詐騙金額150萬，其中一人被騙30萬元。

洪姓熟女辯稱係求職二度就業，上網看到臉書社團有人PO出應徵訊息，洪女錄取後卻成為詐騙集團成員，因為「公司」向她宣稱在一個月內，以案件計酬方式，每月可領取約4萬元。於是她前往屏東各處ATM提款機及銀行提錢，沒想到卻是詐騙集團騙取被害人的錢，她將錢領出後，再交給上游車手頭。

警方表示，將持續向上追查詐騙集團幕後首腦。另外呼籲民眾，近來詐騙手法，利用求職者找工作變加入車手！網路應徵陷阱多，應特別留心，以免成為詐騙集團幫兇，賠了夫人又折兵。不要輕易用LINE等通訊軟體提供帳戶、個人資料給陌生人，另外若接到來電宣稱「久未謀面的親友要借錢」，或是「網路購物訂單設定錯誤」等情況，都是常見詐騙手法，接獲來電時要多方查證。

洪姓女子上網應徵工作遭設計淪為詐騙車手。記者江國豪/翻攝
洪姓女子上網應徵工作遭設計淪為詐騙車手。記者江國豪/翻攝
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洪姓女子上網應徵工作遭設計淪為詐騙車手。記者江國豪/翻攝
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詐騙集團車手求職
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