因智慧善良獲贈3億美元？男險遭「印度富豪」詐4萬

2019-03-14 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



基隆市一名50歲陳姓男子日前在社群網路上認識一名自稱印度慈善富豪維納（Vinay）的網友，對方透過臉書不斷和陳男聊天、騙取信任，並稱自己身患重病、命不久矣，因為很欣賞陳男內心善良、充滿智慧，決定將3億美元遺產送給陳男，但需由陳男先匯新台幣4萬多元手續費，陳男不疑有他，3月12日中午準備到銀行匯款，幸好經警方與行員苦勸後，陳男才未將款項匯出。

保七員警與行員向陳男解釋這是詐騙集團的慣用伎倆，尤其是陳男受傷需要用到錢，千萬不要把辛苦錢匯出。記者李隆揆／翻攝 分享 facebook

據了解，該名網友自稱住在印度「維拉姆加姆」地區，是地方上的慈善富豪，因身患重病即將離世，因爲尚未結婚，膝下無子可繼承財產，但很欣賞陳男內心善良、充滿智慧，所以想將3億美元遺產送給陳男，讓陳男用這筆錢照顧台灣的弱勢族群；但在此之前，陳男須先匯出新台幣4萬多元的手續費。

陳男聽聞後不疑有他，3月12日中午隻身一人到台灣銀行基隆分行準備匯款，因工作導致腰部受傷，只能坐輪椅行動的陳男請駐守在銀行的保七員警協助將他送上電梯；在前往2樓外匯部門時，保七員警在閒聊之間發現陳男要匯款給印度籍網友，便發覺有異，追問之下才發現陳男正步入騙局。