壓力大到失控 女護士與母大吵架後跳樓

2019-03-13 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市東光路今下午3時許發生一起墜樓意外，23歲江姓女護士疑似壓力大，一時情緒失控，與同住的母親大吵一架，江母擔心她做傻事，堅持不准她開車出門，還沒收車鑰匙，不料江女竟走向自家三樓陽台，作勢往下跳，不慎墜樓，消防人員獲報趕抵，將患者送醫急救。

江女全身多處擦傷，經搶救已無大礙。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )