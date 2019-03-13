女子站遮雨棚墜樓 尚有意識送醫急救

2019-03-13 17:17 中央社 基隆市13日電



基隆市消防局今天下午3時25分獲報，一名女子站在東光路一處社區3樓遮雨棚，警消立刻派員前往救援，將已跌落1樓的女子送往基隆醫院急救。

消防局說，女子全身多處擦傷與疑似骨折，尚有意識。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )