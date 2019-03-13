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派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

2019-03-13 16:31聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市新店警分局直潭派出所前巡佐兼所長陳秋元，今年2月13日遭員警檢舉外出飲酒返所後，在所內發酒瘋，甚至已經有特考班學弟因此對警察這分職業徹底失望而離職。今天又在臉書「靠北警察」發文，指分局「官官相護」，還說至今並未做出任何處置。

新店警分局今天表示，此檢舉案上月經分局督察組立即派員調查後，且已於2月20日依規定將陳秋元記兩支申誡懲處，並報請市警局並改調非主管職務，昨天確定將於3月15日調至烏來分駐所擔任巡佐，分局表示，均有依相關規定調查，並依規處置，絕無偏袒。

新北市新店警分局直潭浱出所前巡佐兼所長陳秋元被基層員警檢舉涉酒後在所內發酒瘋，分...
新北市新店警分局直潭浱出所前巡佐兼所長陳秋元被基層員警檢舉涉酒後在所內發酒瘋，分局督察組調查後，已依規定懲處並改犗非主管職務。圖／報系資料照
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警察烏來

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