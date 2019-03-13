親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

球友消防員醫護3方接力 鬼門關前搶回一條人命

2019-03-13 15:51聯合報 記者王昭月╱即時報導

50歲葉姓男子上月23日打高爾夫球時突然暈厥停止呼吸心跳，現場球友發現時馬上為他進行心肺復甦術，直到大樹消防分隊人員到場接手急救再送義大醫院治療。經球友、消防人員及醫院3方接力搶救，葉男最終保住一命，最近康復出院，他特地到大樹消防隊致謝，滿懷感動地說「謝謝有你們」。

大樹消防分隊表示，葉姓男子打球時突然暈無生命跡象，幸運的是，現場有熱心的球友即時施以高品質CPR，才沒錯過黃金搶救時間。後來大樹消防分隊救護員王凱平及高醫運動醫學系畢業的役男林志偉趕到現場，利用LUCAS自動心肺復甦機及AED（體外心臟去顫器）輔助搶救，才把葉男從鬼門關搶下。

最近出院的葉姓男子，特到大樹消防分隊答謝王、林兩人救命之恩，參與救人的役男林志偉，對於自己能應用所學救人性命，感到好榮幸。

大樹消防分隊表示，生活中自己或親友不免會碰上一些危急的情況，如果民眾學過CPR及AED電擊器的使用方法，關鍵時刻就能派上用場。一般施行CPR時有4大按壓技巧，口訣是「用力壓」、「快快壓」、「胸回彈」、「莫中斷」。遇到狀況時，馬上求救，馬上進行CPR或施以AED電擊，就能幫患者爭取更高的存活機率。

大樹消防分隊亦表示，心血管疾病目前高居國人10大死因前3名，搶救突發性心跳停止病患時，如果能夠立即實施CPR，促進體內血液循環，提供氧氣給重要器官，同時使用AED電擊，提高心臟正常跳動的機率，都有機會救人活命。

大樹消防分隊王凱平與役男林志偉當時使用LUCAS自動心肺復甦機及AED（體外心臟...
大樹消防分隊王凱平與役男林志偉當時使用LUCAS自動心肺復甦機及AED（體外心臟去顫器）輔助搶救，才把葉男從鬼門關搶下。圖／大樹消防分隊提供
分享
利用LUCAS自動心肺復甦機及AED（體外心臟去顫器）輔助搶救。可以爭取病患活命...
利用LUCAS自動心肺復甦機及AED（體外心臟去顫器）輔助搶救。可以爭取病患活命機會。記者王昭月／攝影
分享
葉先生（右）上月打球時突然暈厥失去生命跡象，所幸被救回，他特地到大樹消防分隊向兩...
葉先生（右）上月打球時突然暈厥失去生命跡象，所幸被救回，他特地到大樹消防分隊向兩名救命恩人答謝。記者王昭月／攝影
分享

CPR役男

相關新聞

自殺前告別鄰居 白河警千鈞一髮救人

2019-03-13 14:58

聯晚之眼／酒駕帶走15歲女兒 母將思念寫成28詩篇

2019-03-13 14:57

失蹤3天 少年騎鐵馬攻山力竭 呆坐路邊遇警救命

2019-03-13 14:50

影╱臉書在地社團發威 助警逮偷墨鏡女賊

2019-03-13 14:36

台中雜貨店老闆缺錢 南投大賣場行竊做無本生意

2019-03-13 14:34

消防員崩潰日快到了 他們拜託「確實滅火別燒雜草」

2019-03-13 13:49

小朋友體驗當小小警察 直呼「長大後想當警察」

2019-03-13 13:48

錢出去、票沒來！萬元搶鄧紫棋演唱會門票 4粉絲被騙

2019-03-13 12:29

「沒必要為58元鋌而走險」 男子涉嫌偷文蛤法官判無罪

2019-03-13 12:23

玉里警卓溪所長謝宗宏新到任 分局長勉勵強化守望

2019-03-13 11:58

疑工作壓力大 男子自停車場9樓跳樓身亡

2019-03-13 11:38

影／酒後互嗆爆發街頭大亂鬥 中和警快打迅速壓制

2019-03-13 11:27

防鬥毆勤掃蕩！屏警抄賭場逮17人 意外抓到通緝犯

2019-03-13 11:24

向警借1千元不成 「多拉A夢」嬤從身上多處掏錢付旅費

2019-03-13 11:06

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

專騙單身婦人 詐騙集團假扮軍官騙錢騙結婚

2019-03-13 10:58

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

公車右轉再傳撞死人 業者：加強轉彎停看行教育

2019-03-13 10:39

一早離家走了9公里 精障男餓倒派出所

2019-03-13 10:20

台東華源海灣觀景平台 淪為吸膠天堂及垃圾場？

2019-03-13 09:38

花蓮門諾輔具銀行剛成立 倉庫大火燒毀600件

2019-03-12 23:36

竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23

汽車旅館13男女開毒趴 南警查獲1公斤K他命

2019-03-12 21:17

除草工人一把無心火 竟釀國安工作停擺

2019-03-12 19:01

虎尾女分局長帶頭掃蕩暴力 救出感情糾紛被圍毆男子

2019-03-12 18:26

高雄大社一家廣告印刷廠失火 30坪廠房燒熔塌陷

2019-03-12 18:10

聯結車左轉附載鋼卷板台車超載翻覆 砸毀汽車

2019-03-12 18:08

加籍旅客感恩高雄警方相挺 飄洋過海說聲謝謝

2019-03-12 15:56

影╱好險！疑疲勞駕駛 轎車越雙黃線撞預拌混凝土車

2019-03-12 15:44

竹縣警加強取締狹小巷道違停 以免影響救災

2019-03-12 15:35

不滿女友被摸 遊民台中舊站月台起口角被警帶回

2019-03-12 14:48

消防宣導模擬燒紙錢引大火 小學生嚇躲老師背後

2019-03-12 14:47

門諾倉庫失火 大量輔具燒毀

2019-03-12 14:17

影／暖警無誤！迷路阿嬤在太陽下靠著男警睡著了

2019-03-12 13:18

影／阿伯從騎樓直切車道 神風式跑法害人犁田還逃逸

2019-03-12 12:20

影／被高帥男警煞到？ 通緝犯「直直看」卻違規被逮

2019-03-12 12:01

國道1號高雄槽車與貨櫃車禍 北上全線塞車

2019-03-12 12:00

台南東豐路暗藏春色 警方一舉破獲私娼寮

2019-03-12 11:28

有故事的一剪梅被偷 警員以車追人找到偷花賊

2019-03-12 11:26
看更多

熱門文章

黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07

被嫌沒錢沒出息 他努力九年曝光月薪報復前女友

2019-03-13 10:23

國道賓士哥對女騎士逼車 檢：緊急避難不起訴

2019-03-12 17:38

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

他請這尊「金身」回家嚇壞老母 網揭真相全笑翻

2019-03-12 20:19

四海幫圓山春酒席開百桌 香港和勝和跨海相挺

2019-03-12 19:49

聽聞嬌妻婚前是別人小三 他悶悶不樂離家不歸

2019-03-12 22:13

「沒照片車大概這樣」 他賣車PO手繪圖網秒懂

2019-03-12 21:45

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

許金龍2億交保拒賠49萬 股民怨想拿一之鄉蛋糕和解

2019-03-12 19:17

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

護理師女友幫老人把屎尿 他竟嫌：牽手覺得髒髒的

2019-03-12 16:30

糊塗運將找錯對象摸錯人 駕車追10公里摸她下體

2019-03-12 20:31

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

又是酒駕！酒後開車撞路燈 車對折人也對折

2019-03-13 08:38

老師是「韓粉」怎麼辦？ 音樂課沒音樂竟評論時事

2019-03-12 21:48

超商員工就是神！奧客店內拉屎 他竟用衛生紙捧著清理

2019-03-12 18:14

天兵媽順手牽撒嬌3歲娃 回神驚喊「你誰啊」

2019-03-12 16:03

歹徒持剪刀到百貨公司廁所挾持櫃姐 男落網稱要討債

2019-03-12 19:54

研究生塑膠袋套頭自殺 警趕到赫然發現老爸是同事

2019-03-12 16:50

前助理性侵女助理 童仲彥：差點要開扁

2019-03-12 19:13

偷情生子的代價 少婦要賠原配2年薪水

2019-03-12 17:10

汽車旅館13男女開毒趴 南警查獲1公斤K他命

2019-03-12 21:17

汽美店免費洗嬰兒椅 奧客提超扯要求讓老闆秒封鎖

2019-03-13 13:30

除草工人一把無心火 竟釀國安工作停擺

2019-03-12 19:01

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

花蓮縣府前汽機車相撞 協助交管的竟是她

2019-03-12 19:19

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

他學蜘蛛人爬窗偷原味內衣褲 女子嚇慘

2019-03-12 16:30

不滿區間車誤點3分鐘每站停 男失控怒吼列車長

2019-03-12 16:53

誆騙和馬國拿督合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財產

2019-03-12 21:28

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

花蓮石梯港驚見浮屍 死者懷疑來自外地

2019-03-13 13:03

疑A柱擋視線 北市婦遭公車輾過送醫不治

2019-03-13 12:48

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top