球友消防員醫護3方接力 鬼門關前搶回一條人命

2019-03-13 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



50歲葉姓男子上月23日打高爾夫球時突然暈厥停止呼吸心跳，現場球友發現時馬上為他進行心肺復甦術，直到大樹消防分隊人員到場接手急救再送義大醫院治療。經球友、消防人員及醫院3方接力搶救，葉男最終保住一命，最近康復出院，他特地到大樹消防隊致謝，滿懷感動地說「謝謝有你們」。

大樹消防分隊表示，葉姓男子打球時突然暈無生命跡象，幸運的是，現場有熱心的球友即時施以高品質CPR，才沒錯過黃金搶救時間。後來大樹消防分隊救護員王凱平及高醫運動醫學系畢業的役男林志偉趕到現場，利用LUCAS自動心肺復甦機及AED（體外心臟去顫器）輔助搶救，才把葉男從鬼門關搶下。

最近出院的葉姓男子，特到大樹消防分隊答謝王、林兩人救命之恩，參與救人的役男林志偉，對於自己能應用所學救人性命，感到好榮幸。

大樹消防分隊表示，生活中自己或親友不免會碰上一些危急的情況，如果民眾學過CPR及AED電擊器的使用方法，關鍵時刻就能派上用場。一般施行CPR時有4大按壓技巧，口訣是「用力壓」、「快快壓」、「胸回彈」、「莫中斷」。遇到狀況時，馬上求救，馬上進行CPR或施以AED電擊，就能幫患者爭取更高的存活機率。