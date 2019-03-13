消防員崩潰日快到了 他們拜託「確實滅火別燒雜草」

2019-03-13 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



清明節將至，掃墓燒紙錢引發大火時有所聞，有消防員就透露「處理公墓起火案件很令人崩潰」，因佈線耗時常追不上火勢蔓延速度，飛火又造成多處火點，若引發火燒山更是一發不可收拾，近年則出動空拍機掌握燃燒範圍，同時呼籲民眾確實滅火、別亂燒雜草，減少不必要災情。

清明節前後雜草火警報案量仍居高不下，造成消防員疲於奔命，起火原因多半是民眾掃墓燒紙錢、燃放爆竹，燒雜草或是餘燼沒有確實撲滅，在強風吹拂下容易引發大面積火燒山。

桃園市消防局第一大隊今天在龜山區樂善公墓舉辦墓地火警搶救演練及宣導，模擬民眾燃燒紙錢、放鞭炮引燃雜草，在風勢助燃下迅速蔓延，且飛火造成多處火點，加上公墓遼闊缺乏水源，導致燃燒範圍掌握不易。

第一大隊長賴志忠指出，這次演練結合空拍機掌控火點、燃燒範圍，以利搶救人員利用火把、背負式滅火器及移動式幫浦，兵分多路撲滅火勢。

除了樂善公墓，龜山區第一公墓佔地廣大，但出入口通道狹小，消防車只能停在兩端，「接到墓園起火，分隊弟兄都會特別緊張」有消防員直言，墓園通常為山坡地形，內部雜草叢生，靠人力布水線就得花費很多時間，有時候佈線時間遠不及火勢蔓延。

而且龜山第一公墓鄰近幸福社區、丘陵，只要傳出濃煙、火光，付近民眾也會相當緊張，就怕造成人員傷亡或火燒山等嚴重災害；因此消防多年來不斷呼籲，希望民眾不要抱持「反正都是雜草，不如一把火燒掉」的觀念。