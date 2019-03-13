親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

消防員崩潰日快到了 他們拜託「確實滅火別燒雜草」

2019-03-13 13:49聯合報 記者曾健祐╱即時報導

清明節將至，掃墓燒紙錢引發大火時有所聞，有消防員就透露「處理公墓起火案件很令人崩潰」，因佈線耗時常追不上火勢蔓延速度，飛火又造成多處火點，若引發火燒山更是一發不可收拾，近年則出動空拍機掌握燃燒範圍，同時呼籲民眾確實滅火、別亂燒雜草，減少不必要災情。

清明節前後雜草火警報案量仍居高不下，造成消防員疲於奔命，起火原因多半是民眾掃墓燒紙錢、燃放爆竹，燒雜草或是餘燼沒有確實撲滅，在強風吹拂下容易引發大面積火燒山。

桃園市消防局第一大隊今天在龜山區樂善公墓舉辦墓地火警搶救演練及宣導，模擬民眾燃燒紙錢、放鞭炮引燃雜草，在風勢助燃下迅速蔓延，且飛火造成多處火點，加上公墓遼闊缺乏水源，導致燃燒範圍掌握不易。

第一大隊長賴志忠指出，這次演練結合空拍機掌控火點、燃燒範圍，以利搶救人員利用火把、背負式滅火器及移動式幫浦，兵分多路撲滅火勢。

除了樂善公墓，龜山區第一公墓佔地廣大，但出入口通道狹小，消防車只能停在兩端，「接到墓園起火，分隊弟兄都會特別緊張」有消防員直言，墓園通常為山坡地形，內部雜草叢生，靠人力布水線就得花費很多時間，有時候佈線時間遠不及火勢蔓延。

而且龜山第一公墓鄰近幸福社區、丘陵，只要傳出濃煙、火光，付近民眾也會相當緊張，就怕造成人員傷亡或火燒山等嚴重災害；因此消防多年來不斷呼籲，希望民眾不要抱持「反正都是雜草，不如一把火燒掉」的觀念。

消防局說，3月23日起至4月7日止，一連16天都會派消防車在各墓地巡邏，另3月23、24、30、31日，以及4月4、5、6、7日，共8天都會在主要公墓警戒，並提供水袋同時宣導民眾預防火災。

消防利用空拍機掌握燃燒範圍。圖／消防提供
消防利用空拍機掌握燃燒範圍。圖／消防提供
分享
消防利用空拍機掌握燃燒範圍。圖／消防提供
消防利用空拍機掌握燃燒範圍。圖／消防提供
分享
清明掃墓期間，常有燃燒紙錢引發雜草火警案例。圖／消防提供
清明掃墓期間，常有燃燒紙錢引發雜草火警案例。圖／消防提供
分享

空拍機消防員

相關新聞

小朋友體驗當小小警察 直呼「長大後想當警察」

2019-03-13 13:48

錢出去、票沒來！萬元搶鄧紫棋演唱會門票 4粉絲被騙

2019-03-13 12:29

「沒必要為58元鋌而走險」 男子涉嫌偷文蛤法官判無罪

2019-03-13 12:23

玉里警卓溪所長謝宗宏新到任 分局長勉勵強化守望

2019-03-13 11:58

疑工作壓力大 男子自停車場9樓跳樓身亡

2019-03-13 11:38

影／酒後互嗆爆發街頭大亂鬥 中和警快打迅速壓制

2019-03-13 11:27

防鬥毆勤掃蕩！屏警抄賭場逮17人 意外抓到通緝犯

2019-03-13 11:24

向警借1千元不成 「多拉A夢」嬤從身上多處掏錢付旅費

2019-03-13 11:06

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

專騙單身婦人 詐騙集團假扮軍官騙錢騙結婚

2019-03-13 10:58

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

公車右轉再傳撞死人 業者：加強轉彎停看行教育

2019-03-13 10:39

一早離家走了9公里 精障男餓倒派出所

2019-03-13 10:20

台東華源海灣觀景平台 淪為吸膠天堂及垃圾場？

2019-03-13 09:38

花蓮門諾輔具銀行剛成立 倉庫大火燒毀600件

2019-03-12 23:36

竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23

汽車旅館13男女開毒趴 南警查獲1公斤K他命

2019-03-12 21:17

除草工人一把無心火 竟釀國安工作停擺

2019-03-12 19:01

虎尾女分局長帶頭掃蕩暴力 救出感情糾紛被圍毆男子

2019-03-12 18:26

高雄大社一家廣告印刷廠失火 30坪廠房燒熔塌陷

2019-03-12 18:10

聯結車左轉附載鋼卷板台車超載翻覆 砸毀汽車

2019-03-12 18:08

加籍旅客感恩高雄警方相挺 飄洋過海說聲謝謝

2019-03-12 15:56

影╱好險！疑疲勞駕駛 轎車越雙黃線撞預拌混凝土車

2019-03-12 15:44

竹縣警加強取締狹小巷道違停 以免影響救災

2019-03-12 15:35

不滿女友被摸 遊民台中舊站月台起口角被警帶回

2019-03-12 14:48

消防宣導模擬燒紙錢引大火 小學生嚇躲老師背後

2019-03-12 14:47

門諾倉庫失火 大量輔具燒毀

2019-03-12 14:17

影／暖警無誤！迷路阿嬤在太陽下靠著男警睡著了

2019-03-12 13:18

影／阿伯從騎樓直切車道 神風式跑法害人犁田還逃逸

2019-03-12 12:20

影／被高帥男警煞到？ 通緝犯「直直看」卻違規被逮

2019-03-12 12:01

國道1號高雄槽車與貨櫃車禍 北上全線塞車

2019-03-12 12:00

台南東豐路暗藏春色 警方一舉破獲私娼寮

2019-03-12 11:28

有故事的一剪梅被偷 警員以車追人找到偷花賊

2019-03-12 11:26

輔具銀行剛成立就大火 門諾基金會：3分之1燒光

2019-03-12 11:24

女騎士深夜公墓驚魂 被男攔下喝令跟他回家

2019-03-12 10:48

「女性檢察官」是一種特殊行業嗎？

2019-03-12 10:13

宜蘭市民宅火警 雲梯車升空救出6人

2019-03-12 10:13

國1高雄九如鼎金10車連環撞 塞車6公里

2019-03-12 09:15

安平警隨身帶「交通快暢卡」 遇交通壅塞隨機應變

2019-03-12 08:24
看更多

熱門文章

黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07

國道賓士哥對女騎士逼車 檢：緊急避難不起訴

2019-03-12 17:38

被嫌沒錢沒出息 他努力九年曝光月薪報復前女友

2019-03-13 10:23

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

劉喬安被拘提！檢方：她遭控詐欺屢傳不到

2019-03-12 14:44

他請這尊「金身」回家嚇壞老母 網揭真相全笑翻

2019-03-12 20:19

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

四海幫圓山春酒席開百桌 香港和勝和跨海相挺

2019-03-12 19:49

聽聞嬌妻婚前是別人小三 他悶悶不樂離家不歸

2019-03-12 22:13

「沒照片車大概這樣」 他賣車PO手繪圖網秒懂

2019-03-12 21:45

許金龍2億交保拒賠49萬 股民怨想拿一之鄉蛋糕和解

2019-03-12 19:17

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

護理師女友幫老人把屎尿 他竟嫌：牽手覺得髒髒的

2019-03-12 16:30

糊塗運將找錯對象摸錯人 駕車追10公里摸她下體

2019-03-12 20:31

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

老師是「韓粉」怎麼辦？ 音樂課沒音樂竟評論時事

2019-03-12 21:48

又是酒駕！酒後開車撞路燈 車對折人也對折

2019-03-13 08:38

超商員工就是神！奧客店內拉屎 他竟用衛生紙捧著清理

2019-03-12 18:14

天兵媽順手牽撒嬌3歲娃 回神驚喊「你誰啊」

2019-03-12 16:03

列車換軌…她追車跑8趟跌2跤快崩潰 長榮女大生神救援

2019-03-12 15:44

歹徒持剪刀到百貨公司廁所挾持櫃姐 男落網稱要討債

2019-03-12 19:54

前助理性侵女助理 童仲彥：差點要開扁

2019-03-12 19:13

研究生塑膠袋套頭自殺 警趕到赫然發現老爸是同事

2019-03-12 16:50

汽車旅館13男女開毒趴 南警查獲1公斤K他命

2019-03-12 21:17

偷情生子的代價 少婦要賠原配2年薪水

2019-03-12 17:10

男星張庭瑚酒駕摔車畫面曝光 犁田冒火花臉破相

2019-03-12 15:34

除草工人一把無心火 竟釀國安工作停擺

2019-03-12 19:01

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

花蓮縣府前汽機車相撞 協助交管的竟是她

2019-03-12 19:19

竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

他學蜘蛛人爬窗偷原味內衣褲 女子嚇慘

2019-03-12 16:30

不滿區間車誤點3分鐘每站停 男失控怒吼列車長

2019-03-12 16:53

誆騙和馬國拿督合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財產

2019-03-12 21:28

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

三重老公寓遭槍擊 警方攻堅對面新大樓逮捕嫌犯

2019-03-12 14:22

下藥洗劫女網友偷拍裸照 迷魂大盜判8年

2019-03-12 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top