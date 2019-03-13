感謝無名打火英雄默默付出 侯友宜為義消人員頒獎
2019-03-13 11:29
聯合報 記者袁志豪
╱即時報導
新北市義消總隊防宣大隊協助消防局打火弟兄，充滿熱情、犧牲奉獻，默默守護市民財產生命安全；為了慰勞義消的無私奉獻，新北市長侯友宜昨天特別頒發金宣獎30位、全國義消競技大賽啦啦隊感謝獎六單位，另外還首創「年紋獎」，頒予二位從事防宣工作滿15年以上防宣人員。
消防局長黃德清指出，新北市幅員廣大，隨著時代進步，轄內高樓林立，河海域觀光休憩活動頻繁，以致各種災害種類趨向多元性；近年來集合住宅快速興建，商業繁榮發展，外來居住人口逐年增加，繁華的背後也帶來了潛藏危機。
新北市義消總隊防宣大隊充滿熱情、無私犧牲奉獻，默默守護市民財產生命的安全；市長侯友宜昨晚特別頒發金宣獎30位、全國義消競技大賽啦啦隊感謝獎六單位，另外還有防宣大隊首創「年紋獎」，頒給從二位事防宣工作滿15年以上防宣人員，分別是新莊義消防宣分隊許蜜及鷺江防宣分隊黃美惠。
侯友宜表示，這些績優人員的優異表現大家有目共睹，每位都是無私犧牲奉獻給社會的活菩薩，他們將人生短暫的精華歲月全心投入到義消防宣工作而不求回報，足以作為社會服務人士的典範，令人由衷感佩；市府一向重視民間資源，期未來能結合民間力量，達到「全民消防」的共同意識。
留言