感謝無名打火英雄默默付出 侯友宜為義消人員頒獎

2019-03-13 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市義消總隊防宣大隊協助消防局打火弟兄，充滿熱情、犧牲奉獻，默默守護市民財產生命安全；為了慰勞義消的無私奉獻，新北市長侯友宜昨天特別頒發金宣獎30位、全國義消競技大賽啦啦隊感謝獎六單位，另外還首創「年紋獎」，頒予二位從事防宣工作滿15年以上防宣人員。

消防局長黃德清指出，新北市幅員廣大，隨著時代進步，轄內高樓林立，河海域觀光休憩活動頻繁，以致各種災害種類趨向多元性；近年來集合住宅快速興建，商業繁榮發展，外來居住人口逐年增加，繁華的背後也帶來了潛藏危機。

新北市義消總隊防宣大隊充滿熱情、無私犧牲奉獻，默默守護市民財產生命的安全；市長侯友宜昨晚特別頒發金宣獎30位、全國義消競技大賽啦啦隊感謝獎六單位，另外還有防宣大隊首創「年紋獎」，頒給從二位事防宣工作滿15年以上防宣人員，分別是新莊義消防宣分隊許蜜及鷺江防宣分隊黃美惠。