向警借1千元不成 多拉A夢嬤從身上多處掏錢付旅費

2019-03-13 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



一名年近七旬的許姓婦人從苗栗南下中國醫藥大學附設醫院就診，因隔天需回診，許婦想在台中住宿卻因房價超出預算，轉向警借1000元未果，在警方協助下總算找到一家符合婦人預算的旅店歇息。許婦從自身衣服口袋、襪子、包包暗袋多處掏出數張100元紙鈔，湊足住宿費1400元，讓警方驚呼「好像多啦A夢」。

台中市警局第二分局文正派出所警員顏家彬今天指出，上周五69歲許姓婦人深夜在中國醫藥大學附設醫院附近徘徊，引起他與女警余苓茹上前關心，了解許婦遠從苗栗南下看診，未料醫師囑咐明天還需回診，本打算在台中住一晚，卻因詢問附近飯店每晚要價3、4000元而止步。

許婦說完自己處境，轉向警員顏家彬借錢，「警察先生，你可以借我一千元嗎？」但因顏身上沒帶這麼多現金，委婉拒絕。

兩警將許婦帶回派出所，警員余苓茹安撫許婦情緒，顏則致電詢問轄內所有旅宿業者，甚至跨轄也不放過，詢問旅館是否還有空房？房價多少？皇天不負苦心人，終於找到一間因臨時退房而空出的房間，且一晚價位1500元。