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台中三賢宮送電腦 警：提升行政效率

2019-03-13 10:52聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市大里區三賢宮理事長許秋金等人上午前往霧峰警分局成功派出所捐贈電腦設備一批，所長林振傑感謝三賢宮的慷慨捐贈，表示新的電腦設備將用於行政事務上，將有助於行政效率提升，也加強了治安維護的基礎。

許秋金說，這麼做是為發揚三賢宮主神張天師濟世渡眾之精神，往後亦將持續支持、關心警政工作，做警察最堅強的後盾。他也期望捐出的電腦設備2組，能讓成功派出所員警在為民服務時更加順暢。

台中市大里區三賢宮贈送霧峰警分局成功派出所電腦設備一批，理事長許秋金（右二）期望...
台中市大里區三賢宮贈送霧峰警分局成功派出所電腦設備一批，理事長許秋金（右二）期望警方為民服務時更加順暢。圖／警方提供
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