一早離家走了9公里 精障男餓倒派出所
桃園市38歲楊姓男子，今天上午不知何故，突倒坐平鎮警分局龍岡派出所前，值班員警上前關心，發現楊男患有重度精神障礙，且疑似未進食體力透支，警方立即購買餐點讓楊男食用，並透過人臉辨識系統找到家人。楊男母親驚訝的表示，龍岡離雙連坡住家超過9公里，不知道兒子是怎麼走到那邊去啊。
平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，今天上午8時許，值班員警發現有名男子倒坐在派出所門口，員警立即上前詢問查看，發現男子患有重度精神障礙、無法言語，且疑似沒有吃東西，有體力透支的情形，警員馬雲九將男子攙扶進派出所休息後，又到隔壁早餐店購買早餐供男子食用。
男子見到熱騰騰的蘑菇鐵板麵，馬上吞虎嚥起來，員警也透過電腦人臉辨識系統，確定38歲楊男身分後，請楊男雙連坡居住地宋屋派出所協助通知家屬，在2個派出所齊力尋人下，找到了楊男母親。
楊男母親接獲警方通知後，招了計程車從平鎮區民族路趕到龍岡，算算路程竟有9公里。楊男母親向警方表示，早上6點起床後就沒有看到兒子，原以為兒子是到住家旁邊的小公園散步，但一直到了8點多都沒見兒子回來吃早餐，心裡正擔心時，就接到了警方電話，還好善心警察暫時照顧兒子，不然真的不知道會發生甚麼事情。
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