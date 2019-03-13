一早離家走了9公里 精障男餓倒派出所

2019-03-13 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市38歲楊姓男子，今天上午不知何故，突倒坐平鎮警分局龍岡派出所前，值班員警上前關心，發現楊男患有重度精神障礙，且疑似未進食體力透支，警方立即購買餐點讓楊男食用，並透過人臉辨識系統找到家人。楊男母親驚訝的表示，龍岡離雙連坡住家超過9公里，不知道兒子是怎麼走到那邊去啊。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，今天上午8時許，值班員警發現有名男子倒坐在派出所門口，員警立即上前詢問查看，發現男子患有重度精神障礙、無法言語，且疑似沒有吃東西，有體力透支的情形，警員馬雲九將男子攙扶進派出所休息後，又到隔壁早餐店購買早餐供男子食用。

男子見到熱騰騰的蘑菇鐵板麵，馬上吞虎嚥起來，員警也透過電腦人臉辨識系統，確定38歲楊男身分後，請楊男雙連坡居住地宋屋派出所協助通知家屬，在2個派出所齊力尋人下，找到了楊男母親。