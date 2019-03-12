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竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

「大火來襲，一發不可收拾」新竹縣竹北市今晚7時許傳出火警，在中正西路一家木材工廠起火，警消指出，在火場中救出一名年約45歲男性員工，全身遭燙傷達50%，已送醫急救。

新竹縣消防局指出，今天晚間7時許接獲通報，在竹北市中正西路一處木材工廠起火，火勢一發不可收拾，119勤務中心派遣豐田、竹北、山崎共8車18人到場搶救。

新竹縣消防局表示，從火災現場救出一名45歲男性員工，全身約有50％燒燙傷、意識清醒，已送往東元醫院急救，工廠仍全力搶救中。至於起火原因，仍待釐清。

現場火勢燒得猛烈。圖/新竹縣消防局提供
現場火勢燒得猛烈。圖/新竹縣消防局提供
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