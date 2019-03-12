竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



「大火來襲，一發不可收拾」新竹縣竹北市今晚7時許傳出火警，在中正西路一家木材工廠起火，警消指出，在火場中救出一名年約45歲男性員工，全身遭燙傷達50%，已送醫急救。

新竹縣消防局指出，今天晚間7時許接獲通報，在竹北市中正西路一處木材工廠起火，火勢一發不可收拾，119勤務中心派遣豐田、竹北、山崎共8車18人到場搶救。