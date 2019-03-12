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除草工人一把無心火 竟釀國安工作停擺

2019-03-12 19:01聯合報 記者陳俊智╱即時報導

國防部電訊發展室為偵蒐國安情資訊息在台南設有天線據點，未料一名除草工人操作機具不慎引發大火，燒毀31條訊號纜線及光纖，偵蒐工作一度停擺。國軍事後向廠商慶豐園藝和工人求償，廠商雖主張纜線僅部分受損，應可用銜接方式修復，但新北地院認為事關國安工作，應整條更換，最後判廠商須賠84萬9539元。全案可上訴。

判決指出，慶豐園藝2016年底與國軍簽約，以62萬元承接台南天線據點的除草工程，合約中明訂「本案施作請勿損壞天線場內各項設施（如天線本體、地網、水泥水溝蓋…等）」，如有損壞，應負修復之責。結果，2017年3月，負責除草的鄭姓工人在幫機具添加汽油時不慎引發火勢，第一時間又沒有告知，造成多條纜線受損。

國軍指出，火災發生後，台南工作組因台南天線場訊號纜線損壞，頓時無法從事偵蒐工作。雖然廠商認為纜線可用銜接方式修復，但此方式可能造成訊號傳遞能量下降30%到40%，且有有誤碼率增加、訊號模糊、重要資訊被誤判為雜訊、接續點易產生故障等情形，因此以接續連接方式修復根本不是回復原狀方法，唯有透過更換每一條受損的訊號纜線，才可以確保完整傳遞偵蒐訊號。

除了被燒毀的纜線，國軍連同滅火用的滅火器也一併向廠商求償；廠商雖不爭執滅火器費用，但認為纜線部分折舊殘值給算進去。

法院調查，火災經台南市政府消防局調查鑑定後，結論認為起火原因以「機械操作不當」不慎引燃雜草造成火災的可能性較大。另傳訊纜線業者，業者也證稱纜線受損部分位於中段，受銜接方式可能造成訊號傳遞能量下降，影響訊息正確性。

法院審酌電訊發展室是國防安全訊號偵蒐單位，若以接續連接方式修復纜線，可能有害及國防安全偵蒐工作，認為其主張以全數更換作為回復原狀方式合理，再加上受損纜線無法估計殘值，最後判廠商須賠償更換纜線、滅火器等費用共84萬9539元。

國防部電訊發展室為偵蒐國安情資訊息在台南設有天線據點，未料一名除草工人操作機具不...
國防部電訊發展室為偵蒐國安情資訊息在台南設有天線據點，未料一名除草工人操作機具不慎引發大火，燒毀31條訊號纜線及光纖，偵蒐工作一度停擺。示意圖／Ingimage
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修復國軍火災
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