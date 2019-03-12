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高雄大社一家廣告印刷廠失火 30坪廠房燒熔塌陷

2019-03-12 18:10聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市大社區和平路二段一處經營廣告印刷的鐵皮屋工廠今午失火，濃煙竄出。記者王昭月...
高雄市大社區和平路二段一處經營廣告印刷的鐵皮屋工廠今午失火，濃煙竄出。記者王昭月／翻攝
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高雄市大社區和平路二段一處鐵皮屋工廠，今午2點多冒出濃煙，高雄市消防隊出動8個消防分隊前往灌救，由於廠房內堆放廣告印刷等易燃品，火勢還蔓延到鄰近廠房。

高雄市消防局第四大隊初步研判，火勢是由廠房內機器竄出，消防人員歷經1小個小時才將火勢撲滅，但火場後方約30坪大的廠房在高溫火焰下 仍燒熔塌陷，所幸未造成人員傷亡。至於火警確切原因，仍需進一步調查。

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