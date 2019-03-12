揚言跳下高架水管 警用100元成功勸他下來

2019-03-12 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市一名男子下午跑上國光橋旁的自來水管，揚言要跳下旱溪，警方和消防人員都出動勸他。起初勸了近一個小時都勸不下來，一有消防人員想走水管接近，都引得他爆怒作勢要跳，直到市警霧峰警分局國光派出所巡佐楊泱清說要請他喝「涼仔」他才依了巡佐走梯子下橋。

警方說，這名男子（45歲）昨情緒不穩，中午就曾趴在大里仁愛醫院前的馬路上，影響過往來車，警方據報前往，才將他勸至路邊。

但下午二時許，他卻又跑上了國光橋旁的自來水管上；因水管在高處，橋下旱溪又正進行整治工程，若跳了下去，恐會受重傷。

消防局雖派出特種搜救人員前往，但才一踏上水管就引起該名男子爆怒，還揚言要立即跳下，消防人員只要再退開。

楊泱清後來直接與他對話，該名男子說相喝高粱酒，楊泱清說他不能買酒給他喝，但可以買飲料請他，該名男子這才鬆動，答應願意下來。消防人員此時趕緊遞上高架梯，請他走下來，那知他又不顧警方制止，走回水管中間去拿背包，讓人捏了把冷汗。直到等他拿了背包再走回來下了梯子，危機才解除。

楊泱清後來拿了百元給該名男子，請他自己去買冷飲，他起初客氣說不要，後來仍接過百元鈔離去。

但據警方指出，該名男子是警方和消防單位的常客，如何制止他不再作出過激行為，警方和消防人員都感到頭痛！