女騎士深夜公墓驚魂記 被攔下喝令她與他回家

2019-03-12 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



林姓女工元月初凌晨騎機車，要與男友約會，途經石岡區第四公墓，突遭素不相識的戴男駕車攔截，林女嚇得騎車往前衝，騎至麥當勞停車場停下，戴持鋁桿喝令林女與他返家，被害人嚇得下跪求饒，戴涉嫌強取林女背包、及機車鑰匙，林女驚慌逃逸後報警，台中地檢署昨依強盜罪起訴他。

起訴書指出，戴男（44歲）元月5日凌晨1時，駕車行經台中市石岡區合盛街第四公墓，見年輕女子林女獨自騎機車經過，認有機可乘，駕車攔住林女，林女不加理會閃避往前直行，戴仍不罷休，一路尾隨至東勢區東關路七段的麥當勞停車場。

戴見林女停車，見四下無人，持拖把鋁桿下車，喝令林女一起與他返家，致林女驚嚇不已，下跪求饒，佯稱願意上車，並走向所騎機車打開置物箱，拿手機撥打電話，戴見林女打電話，竟衝向林女，強盜林女放在置物箱內的手提包，丟在他轎車內的副駕駛座。

被害人林女假裝要上車，走向副駕駛座，趁機拿回手提包驚慌逃逸，戴見她逃逸，拿走林女放在機車腳踏墊上的條紋肩背包、及機車鑰匙一串。

經被害人林女報警，員警在麥當勞停車場，當場扣得戴男留下的拖把鋁桿，調閱案發現場監視器畫面，從車號查出戴男涉強盜案，同日逮獲戴嫌，到他的住處查扣林女被搶的背包及機車鑰匙。