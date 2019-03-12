竹縣警加強取締狹小巷道違停 以免影響救災

2019-03-12 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



消防隊每一次救災都在與時間賽跑，尤其在狹小巷道救災時，若遇上車輛違停，更讓救災費時又費力。新竹縣目前列管368處狹小巷道，消防局3月7日至10日，派員抽檢44處狹小巷弄，發現11處有車輛違停情形，可能影響消防車通行。

日前縣長楊文科指示針對新竹縣列管368處狹小巷道實地派員抽測現場情形，消防局在7日至10日派員在日、夜抽檢44處列管場所，發現仍有11處有車輛違停，違停的原因可能是因道路施工導致原本紅線消失，或紅線模糊不清。

為落實狹巷公共安全，縣長楊文科指示相關單位協助辦理相關事項，交旅處持續繪製場所標線、設立標示牌，工務處積極處理巷道違建、違規廣告物等問題，警察局也將加強勸導及取締違規停車。

交旅處表示，目前列管的368處狹小巷道是針對5公尺內的巷道，其中363處已畫設紅線，剩餘5處是私有土地，土地所有人不願畫設紅線，改以設立標示牌提醒民眾不要違停，以免影響救災。