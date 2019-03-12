經商不利男子2度尋短 高雄警鬼門關前救人

2019-03-12 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄陳姓男子經商不利，最近因資金周轉不靈，昨天他開車到國道10號燕巢路段的陸橋下，引自己的轎車廢氣尋短，幸好高雄市警岡山分局鳳雄派出所警員發覺異樣，急忙停車救人，才及時挽救陳的性命，發現這已是他第二度自殺獲救。

據警方瞭解，昨天凌晨，近60歲的陳姓男子開車到高雄市燕巢區鳳澄路國道10號陸橋下，在車內引轎車廢氣自殺，正巧岡山警分局鳳雄派出所警員林士閔巡邏路過，發現陳的轎車停在陸橋下，有條水管接在轎車排氣管，直覺車內可能有人引廢氣尋短，立刻停車上前察看，果然發現車內有人，連忙把水管的另頭抽出車外，叫車內的人下車，才救了陳一命。

陳姓男子下車後，意識清楚，不過林士閔仍趕緊聯絡救護車趕來，經檢傷後並無大礙，通知家屬將陳到場，與陳的兒子護送他回家。當時陳姓男子稱，因為天氣冷，才引廢氣「取暖」，林士閔不信，告訴他「這會死人的」。

後來警方察問陳的兒子，才知道陳已經第二次尋短。陳的兒子告訴警方，說父親經營工程行，最近資金周轉不靈，不久前也曾在家吞安眠藥尋短。員警吃驚，一再勸陳別做傻事，事後通報高雄市社會局，請社工介入輔導，避免發生憾事。