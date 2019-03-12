消防宣導模擬燒紙錢引大火 小學生嚇躲老師背後

2019-03-12 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



清明節即將來臨，為防止民眾祭祖期間因用火過失發生意外，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊今日上午前往茄苳國小舉辦清明節暨防火防震宣導，讓小學生體驗消防設水、地震體驗車，並進行CPR宣導，現場更實際揣摩燃燒紙錢不慎「引大火」，讓師生操作滅火器，不少小朋友見大火燒得旺盛，紛紛躲在老師身後，藉此也更了解到用火安全，防範未然。

茄苳消防分隊長禹天傑表示，清明掃墓期間應遵行「4不2記得」防範山林火災口訣，4不包括1「雜草不亂燒」2「煙蒂不亂丟」3「冥紙不飛揚」4「爆竹不燃放」，2記得包括1「記得滅餘燼」2「記得收垃圾」，清潔隊也將於各公墓出入口設置垃圾子母車，提供民眾便於回收祭祀用品。

茄苳消防分隊小隊長郭建志指出，每逢清明節前夕，就接獲不少火警案件，包括民眾整理公墓周遭雜草時，不以人力拔除野草，便宜行事用放火燃燒，風吹過將火勢帶大，造成整片山野陷入火海，不僅影響周遭環境安全，更可能對民眾產生生命危害。