影／阿伯從騎樓直切車道 神風式跑法害人犁田還逃逸

2019-03-12 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局交通分隊上月底接獲報案，周姓女子稱騎車經過東區復興路時，一名騎士突然從人行道騎到車道，害她閃避不及摔車，但該名騎士沒有停車察看，卻直接騎走，摔車造成她手腳挫傷，警方獲報後調閱路口及附近店家監視器，查出是謝姓老翁涉案，謝辯稱，以為周女跟其他車輛發生車禍，「不關我的事」，所以直接騎走，全案今依過失傷害、肇事逃逸罪嫌函送法辦。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月25日下午1時許，接獲周姓女子報案，稱在東區復興路4段發生一起交通事故，她行經該處時，有輛機車從她右邊的騎樓，直接切入車道，她因此緊急剎車，並摔倒在馬路上，自己受了一些擦傷，幸好後方來車也煞住了，「這種神風式跑法，若後方來車停不住，我就遭殃了」。

周女證稱，該名騎士在她到地後，也沒有下車察看就逕自離開，她希望警方幫忙找人；警方獲報後，透過路口及店家的監視器，鎖定謝姓老翁（68歲）涉案。

謝在到案時辯稱，案發前他把機車停在復興路上的騎樓辦完事情，要離開時並沒有看左方有無來車，就直接騎出去，後來回頭看時，發現有輛機車倒在地上，他認為不關他的事，所以騎車離開。