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輔具銀行剛成立就大火 門諾基金會：3分之1燒光

2019-03-12 11:24聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮門諾基金會「愛心輔具銀行」上周才啟用，欲將募得的長者、身障者使用輔具，未來分配到各鄉鎮工作站，沒想到其位於吉安鄉中央路的一處輔具倉庫，昨天下午3時許火警，輔具幾乎燒光，共有20多張病床、60多張輪椅毀損，消防局初估財損20萬元，起火原因仍在調查。

門諾基金會共有4處據點擺放輔具，包括總會、愛心輔具銀行、台東工作站及昨天失火的倉庫。這處倉庫今年1月才由基金會租下，執行長邱燕銀表示，本來有兩千件輔具，但被大火燒毀3分之1，目前還有1200件租借在外使用，不會影響服務，已針對庫存量較低的輔具種類，做緊急採購，加快辦理勸募計畫。

邱燕銀說，倉庫內有接電的地方，只有廁所燈和鐵捲門，盼消防局盡快查明失火原因，也希望社會各界能踴躍捐助輔具。門諾基金會輔具技師林瑋說，大火燒毀大量輔具讓人傷心，非常可惜，但長者、身障者輔具租借服務不會停止。

消防局昨天下午3時許獲報，吉安鄉中央路二段一處鐵皮倉庫火警，到場發現大量濃煙竄出，共出動4分隊、15輛消防水車及49名警義消救援，火勢燃燒時不斷爆發電器聲響，讓附近工廠作業員不敢大意，紛紛跑出廠房觀望，約20分鐘後火勢控制，起火原因仍在調查。

門諾基金會「愛心輔具銀行」上周才啟用，負責募集、分配、回收及維修輔具，也提供輔具...
門諾基金會「愛心輔具銀行」上周才啟用，負責募集、分配、回收及維修輔具，也提供輔具租借服務。記者蔡翼謙／攝影
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門諾基金會位於吉安鄉中央路的一處倉庫昨天火警，共20多張病床、60多張輪椅被燒光...
門諾基金會位於吉安鄉中央路的一處倉庫昨天火警，共20多張病床、60多張輪椅被燒光。圖／消防提供
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門諾基金會「愛心輔具銀行」擺設的輔具，包括一般輪椅、浴廁兩用椅、固定式便盆椅、洗...
門諾基金會「愛心輔具銀行」擺設的輔具，包括一般輪椅、浴廁兩用椅、固定式便盆椅、洗澡椅、移動式助行器及抽痰機等。記者蔡翼謙／攝影
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