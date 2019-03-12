輔具銀行剛成立就大火 門諾基金會：3分之1燒光

2019-03-12 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮門諾基金會「愛心輔具銀行」上周才啟用，欲將募得的長者、身障者使用輔具，未來分配到各鄉鎮工作站，沒想到其位於吉安鄉中央路的一處輔具倉庫，昨天下午3時許火警，輔具幾乎燒光，共有20多張病床、60多張輪椅毀損，消防局初估財損20萬元，起火原因仍在調查。

門諾基金會共有4處據點擺放輔具，包括總會、愛心輔具銀行、台東工作站及昨天失火的倉庫。這處倉庫今年1月才由基金會租下，執行長邱燕銀表示，本來有兩千件輔具，但被大火燒毀3分之1，目前還有1200件租借在外使用，不會影響服務，已針對庫存量較低的輔具種類，做緊急採購，加快辦理勸募計畫。

邱燕銀說，倉庫內有接電的地方，只有廁所燈和鐵捲門，盼消防局盡快查明失火原因，也希望社會各界能踴躍捐助輔具。門諾基金會輔具技師林瑋說，大火燒毀大量輔具讓人傷心，非常可惜，但長者、身障者輔具租借服務不會停止。