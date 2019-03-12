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NBA／林書豪三節攻2分 暴龍陷苦戰77:91落後騎士

宜蘭市民宅傳火警 警消搶救中

2019-03-12 08:21聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭市中山路二段一棟民宅早上7點46分驚傳火警，宜蘭縣消防局出動宜蘭、壯圍、員山、礁溪、特種等分隊前往搶救中。

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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