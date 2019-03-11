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許昌街大樓冒煙 補習班緊急停課疏散學生

2019-03-11 20:52聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市許昌街壽德大樓，今天晚間7時44分，位於14樓的廁所疑似因為電線走火開始冒煙，由於大樓內有補習班，為怕學生遭遇危險，補習班立即停課疏散學生，並通報消防隊。

消防隊派出水箱車7輛，雲梯車3輛與30名消防員，人員到場後，數分鐘就撲滅火勢，疏散的學生及附近民眾，在大樓附近觀看情況，目前消防隊還在確認起火原因。

北市許昌街大樓冒煙，補習班及大樓疏散人群。圖/記者廖炳棋翻攝
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北市許昌街大樓冒煙，補習班及大樓疏散人群。圖/記者廖炳棋翻攝
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北市許昌街大樓冒煙，補習班及大樓疏散人群。圖/記者廖炳棋翻攝
北市許昌街大樓冒煙，補習班及大樓疏散人群。圖/記者廖炳棋翻攝
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北市許昌街大樓冒煙，補習班及大樓疏散人群。圖/記者廖炳棋翻攝
北市許昌街大樓冒煙，補習班及大樓疏散人群。圖/記者廖炳棋翻攝
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補習消防員廁所
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