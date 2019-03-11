影／南投仁愛翠巒山區傳意外 車翻落百米邊坡1死1傷

2019-03-11 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉翠巒部落聯外道路今下午傳自小客車翻落邊坡意外，車上劉姓、陳姓男子均被拋出車外，當地居民發現緊急報案救人，但警消到場時，劉已明顯死亡，陳則呼吸心跳微弱，救護人員將其緊急送醫，詳細肇因則有待調查釐清。

南投縣消防局表示，今下午2時許接獲台中市消防局轉報，近台中梨山的仁愛翠巒聯外道路有車輛翻落邊坡，台中端先行調派梨山分隊救護車前往，局內也隨即調派救護車和水箱車攜器材工具馳援，到場發現1人倒臥陡峭山坡，已死亡，另1人救起後由梨山消防分隊救護車送醫急救。

警方調查，發生事故的投89線是通往翠華村翠巒部落的聯外道路，該路段蜿蜒狹窄，且坡度陡峭，並不好開，而該車輛疑因失控衝撞路邊護欄，之後才再翻落深約100多公尺邊坡。

目擊的部落居民則表示，看到時有2人被拋出車外，1個倒臥邊坡，頭部受創，滿臉鮮血，叫他都沒回應；另1人則還有呼吸心跳，但傷勢也很嚴重，所以他們第一時間就報案也協助救人，警消到場後就用利用繩索、背板等工具進行搶救。