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影／南投仁愛翠巒山區傳意外 車翻落百米邊坡1死1傷

2019-03-11 17:26聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉翠巒部落聯外道路今下午傳自小客車翻落邊坡意外，車上劉姓、陳姓男子均被拋出車外，當地居民發現緊急報案救人，但警消到場時，劉已明顯死亡，陳則呼吸心跳微弱，救護人員將其緊急送醫，詳細肇因則有待調查釐清。

南投縣消防局表示，今下午2時許接獲台中市消防局轉報，近台中梨山的仁愛翠巒聯外道路有車輛翻落邊坡，台中端先行調派梨山分隊救護車前往，局內也隨即調派救護車和水箱車攜器材工具馳援，到場發現1人倒臥陡峭山坡，已死亡，另1人救起後由梨山消防分隊救護車送醫急救。

警方調查，發生事故的投89線是通往翠華村翠巒部落的聯外道路，該路段蜿蜒狹窄，且坡度陡峭，並不好開，而該車輛疑因失控衝撞路邊護欄，之後才再翻落深約100多公尺邊坡。

目擊的部落居民則表示，看到時有2人被拋出車外，1個倒臥邊坡，頭部受創，滿臉鮮血，叫他都沒回應；另1人則還有呼吸心跳，但傷勢也很嚴重，所以他們第一時間就報案也協助救人，警消到場後就用利用繩索、背板等工具進行搶救。

警方則表示，到場處理時發現，現場道路的水泥護欄被撞掉一大塊，可見衝撞力道不輕，而因目前1死1傷，當時究竟由誰負責駕駛車輛，是否因人為操作不當或機件故障而釀禍，都有待進一步調查釐清。

南投縣仁愛鄉翠巒部落聯外道路今下午傳自小客車翻落百米邊坡意外。圖／民眾提供
南投縣仁愛鄉翠巒部落聯外道路今下午傳自小客車翻落百米邊坡意外。圖／民眾提供
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南投縣仁愛鄉翠巒部落聯外道路今下午傳自小客車翻落邊坡意外，水泥護欄遭撞掉一大塊。...
南投縣仁愛鄉翠巒部落聯外道路今下午傳自小客車翻落邊坡意外，水泥護欄遭撞掉一大塊。圖／民眾提供
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