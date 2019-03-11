糗了！女騎士路不熟上班靠導航竟上了66快速道路

2019-03-11 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



24歲的紀姓女騎士剛搬來桃園市平鎮區不久，今天上午騎摩托車準備到新屋上班並利用手機衛星導航功能，結果一路騎上汽車專用的66線快速道路，因為下雨視線不佳，女子後來才發現上了快速道路，一時慌張不敢下引道，人車立在匝道槽化線不敢動，只見其他車高速駛過非常危險，警方獲報後趕往現場才把她帶下來，結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，派出所今天上午約7點接獲民眾報案電話，指出台66快速道路與中山高匝道口附近，有名女機車騎士站在匝道槽化線上一動也不敢動，嚇壞不少用路人，警方獲報後擔心女子發生意外事故，立刻駕駛巡邏車趕往現場查看。

員警抵達後正值上班時段台66快速道路上車流量大，並發現女子身穿雨衣在西向K處匝道槽化線上，警方開巡邏車鳴笛慢慢靠近，女騎士彷彿看見救星一樣，拼命向巡邏員警揮手，警方見狀趕緊引導女子先上巡邏車，一名員警把車騎下快速道路迅速離現場，以免發生意外。