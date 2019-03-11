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墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

人夫偷吃小三寫下冒險日記 元配3鐵證破姦情

2019-03-11 14:13聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄已婚林姓男子涉嫌外遇林女，兩人每次上摩鐵前後會在LINE上甜言蜜語，林甚至寫日記比喻偷情過程「冒險」；去年元配林妻發現後崩潰，向兩人提告求償250萬元精神慰撫金。法官從林妻蒐證電腦中林的Google定位、LINE對話及日記，比對認定林及林女交往數次親密性行為，判兩人連帶賠70萬元，可上訴。

林妻陳姓女子提告主張，2014年8月結婚後育有1女，去年使用家中電腦發現，丈夫林姓男子竟從2016年起與林女交往，LINE上有親密對話、日記寫下約會細節，再對照丈夫手機綁定Google帳號顯示的位置，比對出2016年8月到2017年9月間，1年多時間共有16次，丈夫與小三曾一起去花東旅遊、到汽車旅館開房間。

林妻指控，她已經發覺外遇後，丈夫仍與林女繼續往來，林女還到家裡按門鈴、在附近逗留，令她備感痛苦與不堪，已侵害她人格權及配偶權，要求兩人連帶賠償精250萬元。

法官審理時以2016年9月1日林姓男子及林女疑似前往高雄某汽車旅館開房為例，兩人在前一日的LINE對話有林女問「要去Hotel還是motel」，林回「我確定之後跟你說」；9月2日林傳LINE說「所以男生愛愛的時候不會跟女生一樣閉眼睛」，林女回「所以你全程睜眼看喔」，林還說「我現在就又硬硬的了」，對話中有提及性愛過程。

林姓男子另寫日記提到「回憶9 月1 日的冒險，早上與朋友聚會完之後，中午回到了家帶著忐忑的心整理了一下…找到了入口後開了進去把預先買好的序號找出來交給櫃檯小姐處理．．．往內走看到了一張似乎很舒服的床與超級無敵霹靂大的浴室跟按摩浴缸，，．妳似乎也感到很驚喜，看到妳的表情我更開心了，我們參觀了一輪後在床上開始親吻隨後準備淋浴，我褪去了妳的衣服，貼著妳的身體感受最接近的距離」。

法官認為，LINE對話與日記內容吻合，並甫以手機定位記錄，兩人就如同情侶般交往，多次共同出遊或至外地過夜、前往汽旅及民宿，發生親吻、愛撫、性行為，雖然林姓男子及林女都辯稱只是朋友，沒有逾越正常男女關係，但法官不採信，批評超過社會一般通念能容忍的範圍，侵害配偶權，判連帶賠償70萬。

高雄已婚林姓男子涉嫌外遇林女，元配陳女從電腦比對Google定位、LINE對話及...
高雄已婚林姓男子涉嫌外遇林女，元配陳女從電腦比對Google定位、LINE對話及日記，提告求償250萬元，高雄地院判林及林女須賠70萬元，可上訴。示意圖／Ingimage
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