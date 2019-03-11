交警居然喝茫騎錯機車返家 竹縣警局長怒送法辦罰連坐

2019-03-11 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣警察局交通隊一名資深警員酒後大醉，錯將民眾未拔鑰匙的機車騎回家，警方經車主報案失竊後著手追查，發現這起烏龍認錯車事件的始作俑者是「自己人」。新竹縣權管交通的員警卻涉嫌酒駕、侵占事件，成為最不好的示範，也讓新竹縣警局顏面盡失，新竹縣警察局長張榮興除將當事員警送辦外，並以「連坐罰」撤換管理失職的交通隊長廖肇國、副隊長及組長等人。

新竹縣一名資深交警於2月20日晚間到新竹市與朋友聚餐小酌至清晨，酒後因精神不濟之際，準備返家時，看見停放路邊一台未拔鑰匙的機車，就直接騎回家，並將這輛機車停放在位於地下室停車場內，就上樓回家睡覺。

交警隔天起床後，未想起前一晚騎回的機車並不是自己的，直到新竹市警方接獲民眾報案機車失竊，透過監視器追查多日，才終於找到交警停在停車場的機車。

新竹市警方追查嫌犯身分，發現竟是「自己人」，而這名交警見自家停車場停放的機車和原本自己的那台「不一樣」才驚覺闖大禍，雖解釋是因為認錯車，但仍因涉犯公訴罪，遭到函送。