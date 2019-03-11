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府是兒虐「推」手 桃市府：不當管教無處分規定

2019-03-11 12:41聯合報 記者曾增勳╱即時報導

針對桃園市一名家長在「靠北惡質幼兒園」臉書PO文指出4歲幼兒在中壢一家幼兒園遭老師體罰，痛斥市府超過半年未見開罰行動，桃園市政府社會局今天上午表示，該事件是去年10月中接獲教育通報處理，依兒童少年權益保障法規定虐待才有處分，該局調閱資料調查，認為該名幼兒園教保員屬不當管教之嫌，但是情節還不到虐待，該局針對該教保員不當管教發函糾正，只是現行法令沒有相關處分規定，該幼兒園疏失另由教育局要求園方提出改善計畫處置，保障幼兒。

桃園一名家在「靠北惡質幼兒園」臉書PO文指4歲幼兒在中壢一家幼兒園遭體罰受虐，痛...
桃園一名家在「靠北惡質幼兒園」臉書PO文指4歲幼兒在中壢一家幼兒園遭體罰受虐，痛斥市府是兒虐推手，市政府回應已發函糾正該老師，礙於現行法令無處分規定。圖／取自「靠北惡質幼兒園」臉書
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