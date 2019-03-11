治安不是單一叫警察負責任 侯友宜：沒有這種事情

2019-03-11 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前說出「鬥毆換局長」後，給警察和酒店業者莫大壓力，全國警方接連舉辦擴大臨檢，連警察局長都親自帶隊掃蕩；今天新北市長侯友宜在警察局主持新任局長布達交接典禮上，致詞說「治安，不是單一叫警察負責任，沒有這種事情」。

侯友宜說「治安，不是單一叫警察負責任，沒有這種事情，新北市的治安做不好，是侯友宜與市府團隊的事情，不可以單一苛責我們警察，警察是在治標，事後的處理與事前的情資掌握、防治，有沒有做到應有的責任」。

「事情在發生以前知道狀況，沒處理、不反映，事後到了現場，不快速有效展現公權力，嚇阻犯罪，立即逮捕人犯，這才是最不能寬諒的，像類似這種沒有辦法展現有效公權力的警察，這才是我們要苛責的」。

侯友宜指出「這段時間，大家有很多的意見，我都尊重，但是侯友宜在這裡當市長，我提出的治安策略，很清楚跟大家報告，治安是市府團隊的事情，警察扮演更重要的積極治標與事前防範的責任，侯友宜負責任」。

侯友宜以「治安汙染源」名詞形容業者，「誰製造治安的高汙染，我就要讓他停止營業，這幾年來，我得罪了不少人，但是該做的我從不停手；而這絕對不是只有警察局的事，該經發局的事就經發局的事，該工務局就工務局處理，該消防局處理就消防局處理，節省不必要警力的浪費」。

侯友宜說，例如違章建築裡面有賭場、電玩店有賭博性電玩、網咖無照營業，都應該要停止營業。這幾年來，新北市府都在做這些警察無法解決，屬於市府權責應該處理的事情；這些汙染源就像深澳燃煤電廠，每天排放汙染源，汙染源的管理當然是主管機關的責任，因此市府各局處應該負起應有責任。

侯友宜表示， 新北市近年來透過公安小組掃除不少治安汙染源，但仍有改善空間，因此上任第一件事情就指示謝副市長，以前商業區違法業者抓三次才能用強制手段斷水斷電不讓他營業，現在自元月22日起比照住宅區，違法業者被查獲兩次仍不改善，即斷水斷電不再營業。