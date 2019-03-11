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治安不是單一叫警察負責任 侯友宜：沒有這種事情

2019-03-11 12:26聯合報 記者袁志豪╱即時報導

行政院長蘇貞昌日前說出「鬥毆換局長」後，給警察和酒店業者莫大壓力，全國警方接連舉辦擴大臨檢，連警察局長都親自帶隊掃蕩；今天新北市長侯友宜在警察局主持新任局長布達交接典禮上，致詞說「治安，不是單一叫警察負責任，沒有這種事情」。

侯友宜說「治安，不是單一叫警察負責任，沒有這種事情，新北市的治安做不好，是侯友宜與市府團隊的事情，不可以單一苛責我們警察，警察是在治標，事後的處理與事前的情資掌握、防治，有沒有做到應有的責任」。

「事情在發生以前知道狀況，沒處理、不反映，事後到了現場，不快速有效展現公權力，嚇阻犯罪，立即逮捕人犯，這才是最不能寬諒的，像類似這種沒有辦法展現有效公權力的警察，這才是我們要苛責的」。

侯友宜指出「這段時間，大家有很多的意見，我都尊重，但是侯友宜在這裡當市長，我提出的治安策略，很清楚跟大家報告，治安是市府團隊的事情，警察扮演更重要的積極治標與事前防範的責任，侯友宜負責任」。

侯友宜以「治安汙染源」名詞形容業者，「誰製造治安的高汙染，我就要讓他停止營業，這幾年來，我得罪了不少人，但是該做的我從不停手；而這絕對不是只有警察局的事，該經發局的事就經發局的事，該工務局就工務局處理，該消防局處理就消防局處理，節省不必要警力的浪費」。

侯友宜說，例如違章建築裡面有賭場、電玩店有賭博性電玩、網咖無照營業，都應該要停止營業。這幾年來，新北市府都在做這些警察無法解決，屬於市府權責應該處理的事情；這些汙染源就像深澳燃煤電廠，每天排放汙染源，汙染源的管理當然是主管機關的責任，因此市府各局處應該負起應有責任。

侯友宜表示， 新北市近年來透過公安小組掃除不少治安汙染源，但仍有改善空間，因此上任第一件事情就指示謝副市長，以前商業區違法業者抓三次才能用強制手段斷水斷電不讓他營業，現在自元月22日起比照住宅區，違法業者被查獲兩次仍不改善，即斷水斷電不再營業。

下次公安會報，要求謝副市長目的事業主管機關，檢視所有管理特定行業的相關法令，需修法的就進行修法，新北市的治安不容許任何挑釁。

新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，前局長胡木源升任國安局副局...
新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，前局長胡木源升任國安局副局長，新任局長為陳檡文。記者袁志豪／翻攝
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新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮致詞時說「治安，不是單一叫警...
新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮致詞時說「治安，不是單一叫警察負責任，沒有這種事情」。記者袁志豪／翻攝
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