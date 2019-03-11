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撇「卡局長」傳聞 侯友宜：完全尊重警政署人事制度

2019-03-11 11:18聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，致詞時他鄭重澄清之前外界傳聞所謂警界高層人事調整案被他「卡住」；侯友宜說「我完全尊重警政署長的人事制度，我再次很清楚講一句話，中央跟地方最重要的治安捍衛者是在警政機關，任何人、任何政治都不可以干預警政人事制度的破壞。」

近日有媒體報導內政部長徐國勇要警政署長陳家欽和新北市長侯友宜溝通，胡轉任國安局副局長，由航警局長陳檡文接任，並稱陳家欽銜拿了三人名單給侯友宜圈定，侯友宜卻選了屬意的台中市警察局長楊源明；讓原本內政部要派任的新北市警察局長人事案生變「卡住」，內政部高層為之氣結。

今天侯友宜新任局長布達交接典禮上，嚴肅鄭重澄清「在這一次調動，警政署沒有所謂三個名單，上個禮拜給我的就只有一個名單；我擔任警政首長出身的，從最基層的刑警當到警政署長，我完全尊重警政署長的人事制度，我再次很清楚講一句話，中央跟地方最重要的治安捍衛者是在警政機關，任何人、任何政治都不可以干預警政人事制度的破壞。」

侯友宜說「我們要尊重警政署長的人事、考核、升遷、倫理、職級，這個制度是不能破壞的，這才是建構起一個警察團隊往前走最大的團隊紀律與榮譽，最重要的表徵，也是最重要的向心力；治安要好，要上下一起，有一個完整不被破壞的制度。」

「所以，當警政署長來看我的時候，提了陳檡文，侯友宜尊重警政署的人事制度，欣然接受，雙手歡迎，而且當時的胡局長跟我報告，交接要在立委選舉後，但是因為國安局希望副局長能夠早日報到，副局長負責國內情資的整合，要早日接任掌握四個補選立委的狀況。」

侯友宜指出「胡局長高升國安局副局長，我非常開心，我想留他到3月16日，但他有更重要的工作，我非常非常的重視，因此提早到今天來交接。」

新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，前局長胡木源升任國安局副局...
新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，前局長胡木源升任國安局副局長，新任局長為陳檡文。記者袁志豪／攝影
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新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，前局長胡木源升任國安局副局...
新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，前局長胡木源升任國安局副局長，新任局長為陳檡文。記者袁志豪／攝影
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新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，致詞時他鄭重澄清之前外界傳...
新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，致詞時他鄭重澄清之前外界傳聞所謂警界高層人事調整案是被他「卡住」。記者袁志豪／攝影
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新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，新任局長陳檡文宣誓。記者袁...
新北市長侯友宜今天前往警察局主持新任局長布達交接典禮，新任局長陳檡文宣誓。記者袁志豪／攝影
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