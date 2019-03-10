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新店堆放艾草鐵皮工廠竄火舌 消防局撲滅火勢無人傷亡

2019-03-10 19:34聯合報 記者袁志豪╱即時報導

今天晚間近7時，新北市新店區中正路663巷一間2層樓的鐵皮工廠2樓冒出火煙，堆放艾草的2樓倉庫起火燃燒，延燒1樓堆放線材加工的材料，消防局派遣人力前往搶救，在晚間7時15分撲滅火勢，所幸現場無人傷亡，目前正在調查起火原因。

今天晚間近7時，新北市新店區中正路663巷一間2層樓的鐵皮工廠2樓冒出火煙。記者...
今天晚間近7時，新北市新店區中正路663巷一間2層樓的鐵皮工廠2樓冒出火煙。記者袁志豪／翻攝
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今天晚間近7時，新北市新店區中正路663巷一間2層樓的鐵皮工廠2樓冒出火煙。記者...
今天晚間近7時，新北市新店區中正路663巷一間2層樓的鐵皮工廠2樓冒出火煙。記者袁志豪／翻攝
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