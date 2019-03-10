蘇澳民宅氣爆奪3命 疑煮麵未注意而釀禍

2019-03-10 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅昨晚發生氣爆，造成一對徐姓夫妻與8個月大的男嬰命喪火場，宜蘭縣消防局今日到現場調查原因，根據火調科調查，研判是瓦斯爐爐火熄滅，造成瓦斯外漏，要下樓打開電燈查看時，卻產生火花，因此發生氣爆。

宜蘭縣消防局與檢察官今日到現場調查事發原因，消防局火調科表示，經過初步勘查的結果，事發當時廚房瓦斯爐是有在烹煮東西，有一鍋水及泡麵在瓦斯爐旁，研判是鍋內的水煮滾沸騰後，從鍋子邊緣溢出來，造成瓦斯爐的火滅掉、瓦斯洩漏，同在2樓的徐姓夫妻聞到瓦斯味，其中1人下樓打開電燈查看，不料開燈時產生火花，因此發生氣爆。

火調科發現，事發現場總計有5個16公斤的瓦斯桶，廚房有3桶，分別是連接爐具、熱水器、另外1桶則是用完的空桶，另外在臥室也有1個空桶，客廳有1個2公斤裝的瓦斯桶。宜蘭地檢署檢察官張學翰表示，今天與消防局人員進入火場勘驗，初步認定火勢從1樓廚房燒起，火勢迅速延燒到2樓。