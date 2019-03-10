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煮泡麵聞到瓦斯味打開電燈 蘇澳民宅氣爆奪3命

蘇澳民宅氣爆奪3命 疑煮麵未注意而釀禍

2019-03-10 16:31聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅昨晚發生氣爆，造成一對徐姓夫妻與8個月大的男嬰命喪火場，宜蘭縣消防局今日到現場調查原因，根據火調科調查，研判是瓦斯爐爐火熄滅，造成瓦斯外漏，要下樓打開電燈查看時，卻產生火花，因此發生氣爆。

宜蘭縣消防局與檢察官今日到現場調查事發原因，消防局火調科表示，經過初步勘查的結果，事發當時廚房瓦斯爐是有在烹煮東西，有一鍋水及泡麵在瓦斯爐旁，研判是鍋內的水煮滾沸騰後，從鍋子邊緣溢出來，造成瓦斯爐的火滅掉、瓦斯洩漏，同在2樓的徐姓夫妻聞到瓦斯味，其中1人下樓打開電燈查看，不料開燈時產生火花，因此發生氣爆。

火調科發現，事發現場總計有5個16公斤的瓦斯桶，廚房有3桶，分別是連接爐具、熱水器、另外1桶則是用完的空桶，另外在臥室也有1個空桶，客廳有1個2公斤裝的瓦斯桶。宜蘭地檢署檢察官張學翰表示，今天與消防局人員進入火場勘驗，初步認定火勢從1樓廚房燒起，火勢迅速延燒到2樓。

宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅昨日晚間傳出氣爆，消防局接獲報案後派遣蘇澳等多個分隊前往救援，消防局初步調查，有氣爆及閃燃，氣爆威力之大，還將左右鄰居的窗戶、梁柱、牆壁都震裂開來，鄰居也向到場的救災人員說，裡面有小孩受困，雖極力搶救，但36歲的徐姓屋主與32歲的陳姓妻子，還有8個月的兒子都命喪火場，原本要前往澎湖旅遊的徐姓屋主雙親，聽聞噩耗後，也趕緊回家查看。

宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅昨晚發生氣爆，造成一對徐姓夫妻與8個月大的男嬰命喪火場，宜蘭...
宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅昨晚發生氣爆，造成一對徐姓夫妻與8個月大的男嬰命喪火場，宜蘭縣消防局今日到現場調查原因。記者江婉儀／攝影
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宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅昨晚發生氣爆，造成一對徐姓夫妻與8個月大的男嬰命喪火場，宜蘭...
宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅昨晚發生氣爆，造成一對徐姓夫妻與8個月大的男嬰命喪火場，宜蘭縣消防局今日到現場調查原因。記者江婉儀／攝影
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氣爆蘇澳檢察官
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