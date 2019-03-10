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帶女兒逛賣場遭陌生人撫摸 媽媽氣PO網提醒網友小心

2019-03-10 16:29聯合報 記者張雅婷╱即時報導

「提醒大家～逛賣場一定要隨時注意自己的小孩，不要讓有非份之想的陌生人給騷擾了！」新竹市一名媽媽昨天上午帶幼小女兒到大賣場時，眼睜睜看著一名陌生男子伸手要摸女兒身體，這位媽媽說原本以為看錯了，後來男子又想摸第二次，氣得大聲喝斥，並報警處理。

新竹市第二分局東勢派出所指出，當下接獲民眾報案後，就立即趕赴現場處理，並將男子帶回派出所；警方表示，事後這名媽媽不再追究，但因性騷擾屬告訴乃論，只好約束男子行為並勸說後讓其自行離去。警方也提醒民眾，若遇到此類情況，務必向轄區派出所報案，請警方到場處置。

這名媽媽目擊愛女差點被陌生人騷擾，趕緊在臉書社團《新竹大小事》提醒網友逛大賣場時小心，也吸引出不少有類似經驗的網友浮出水面留言，「我也遇過就是他想伸手摸我女兒，結果我就大罵他，他就躲起來在遠處看」；也有網友直擊，「每次到商店結帳遇到女店員都會故意找錢的時候摸人家手」。

不過有網友表示，認識這名男子家人，並提及這名男子有智能有障礙，並領有身心障礙手冊；不過也讓網友質疑，「不能因為精神有問題就可以亂摸或是胡來，難怪那麼多受害者，法律應該保護我們的。」

新竹市一名媽媽昨天上午帶幼小女兒到大賣場時，眼睜睜看著一名陌生男子伸手要摸女兒身...
新竹市一名媽媽昨天上午帶幼小女兒到大賣場時，眼睜睜看著一名陌生男子伸手要摸女兒身體，氣得大聲喝斥，並報警處理。圖／翻攝自臉書社團《新竹大小事》。
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新竹性騷擾
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