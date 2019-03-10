帶女兒逛賣場遭陌生人撫摸 媽媽氣PO網提醒網友小心

2019-03-10 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「提醒大家～逛賣場一定要隨時注意自己的小孩，不要讓有非份之想的陌生人給騷擾了！」新竹市一名媽媽昨天上午帶幼小女兒到大賣場時，眼睜睜看著一名陌生男子伸手要摸女兒身體，這位媽媽說原本以為看錯了，後來男子又想摸第二次，氣得大聲喝斥，並報警處理。

新竹市第二分局東勢派出所指出，當下接獲民眾報案後，就立即趕赴現場處理，並將男子帶回派出所；警方表示，事後這名媽媽不再追究，但因性騷擾屬告訴乃論，只好約束男子行為並勸說後讓其自行離去。警方也提醒民眾，若遇到此類情況，務必向轄區派出所報案，請警方到場處置。

這名媽媽目擊愛女差點被陌生人騷擾，趕緊在臉書社團《新竹大小事》提醒網友逛大賣場時小心，也吸引出不少有類似經驗的網友浮出水面留言，「我也遇過就是他想伸手摸我女兒，結果我就大罵他，他就躲起來在遠處看」；也有網友直擊，「每次到商店結帳遇到女店員都會故意找錢的時候摸人家手」。