北二高遊覽車被撞翻覆1死32傷 國道警：轎車水漂打滑

2019-03-10 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



國道三號彰化和美南下路段昨天發生的遊覽車翻覆重大車禍，造成33人受傷，國道七隊公布行車記錄器影音，初步調查是因轎車打滑的「水漂」現象，而撞上遊覽車而肇事。今天在彰基的80歲曾姓阿嬤因腦出血、肋骨斷3根，瞳孔對光已無反應，家屬立下拒絕心肺復甦術或維生醫療，「留一口氣」安排回家後已去世，她的老伴也因腦出血還在加護病房救治中。

國道七隊交通組長許世儒表示，此起意外初步調查，這是一起典型水漂現象造成的車禍，賴姓男子駕駛的黑色轎車因遇雨車輛打滑，先撞上遊覽車右前車頭後，再往前撞上內側護欄彈回，二度撞上遊覽車，造成遊覽車失控翻覆。

由於最近天候不良經常下雨，警方也呼籲駕駛人，遇雨若因車道積水有水漂現象，應減速不踩煞車，不緊急打方向盤，應放開油門滑行靠右停車，以免產生典型水漂事故。

這起車禍共造成33人受傷，其中28人分送彰化及台中的醫院救治，5人傷勢較重，彰基副院長周志中表示，80歲曾姓阿嬤到院時昏迷指數3分，施以氣管內管，肋骨斷3根、腦出血，家屬已立下拒絕心肺復甦術或維生醫療，將阿嬤接回家。