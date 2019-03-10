梁上君子不識貨 6000元名牌安全帽賤賣300元

2019-03-10 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局立德所上月22日接獲報案，一名市民放在路旁的高價安全帽遭人偷走，市民並證稱該頂安全帽有藍芽耳機功能，要價6000元，警方獲報後，調閱監視器，查出是曾姓男子涉案，日前帶回曾，曾辯稱已將安全帽賤價以300元賣出，全案警詢後今依竊盜罪嫌函送法辦。

台中市第三警分局立德所表示，上月間接獲彭姓女子（23歲）報案，稱她下班時將安全帽掛在機車後照鏡上，隔天上班發現遭竊，該安全帽是名牌又裝有藍芽耳機，要價6000元，甚至陪著她環島一圈，裝了滿滿回憶，希望警方一定要揪出竊嫌。

警方調閱監視器，發現在2月22日清晨時分，涉案竊嫌騎著腳踏車，行經東區大智路、建德街時，一眼看到被彭女的名牌安全帽起了貪念，刻意繞道回頭於路旁觀察，待四下無人時動手竊取安全帽，手拿安全帽單手騎腳踏車沿著大智路逃逸。

警方偵辦時發現，竊嫌的身行與日前曾在相同時間在大智路盤查的一名竊盜治安顧慮人口曾姓男子（51歲，竊盜前科）相似，經比對後發現，曾的特徵與竊嫌相符，便循線通知曾到案說明。