親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
遊覽車國道翻覆
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

梁上君子不識貨 6000元名牌安全帽賤賣300元

2019-03-10 12:47聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三警分局立德所上月22日接獲報案，一名市民放在路旁的高價安全帽遭人偷走，市民並證稱該頂安全帽有藍芽耳機功能，要價6000元，警方獲報後，調閱監視器，查出是曾姓男子涉案，日前帶回曾，曾辯稱已將安全帽賤價以300元賣出，全案警詢後今依竊盜罪嫌函送法辦。

台中市第三警分局立德所表示，上月間接獲彭姓女子（23歲）報案，稱她下班時將安全帽掛在機車後照鏡上，隔天上班發現遭竊，該安全帽是名牌又裝有藍芽耳機，要價6000元，甚至陪著她環島一圈，裝了滿滿回憶，希望警方一定要揪出竊嫌。

警方調閱監視器，發現在2月22日清晨時分，涉案竊嫌騎著腳踏車，行經東區大智路、建德街時，一眼看到被彭女的名牌安全帽起了貪念，刻意繞道回頭於路旁觀察，待四下無人時動手竊取安全帽，手拿安全帽單手騎腳踏車沿著大智路逃逸。

警方偵辦時發現，竊嫌的身行與日前曾在相同時間在大智路盤查的一名竊盜治安顧慮人口曾姓男子（51歲，竊盜前科）相似，經比對後發現，曾的特徵與竊嫌相符，便循線通知曾到案說明。

曾到案時一度裝傻，但經警方出示監視器畫面，曾知道自己無從辯解，只好坦承犯案，辯稱因缺錢花用才會起了貪念，並供稱於竊取安全帽得手後，立即拿到跳蚤市場賤賣300元，彭女得知自己很珍惜的安全帽竟被變賣十分生氣，揚言一定要對竊嫌提告並附帶民事求償。

台中市曾姓男子上月22日行經東區大智路時，偷走彭姓女子的高價安全帽，並以低價賤賣...
台中市曾姓男子上月22日行經東區大智路時，偷走彭姓女子的高價安全帽，並以低價賤賣。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市曾姓男子上月22日行經東區大智路時，偷走彭姓女子的高價安全帽，並以低價賤賣...
台中市曾姓男子上月22日行經東區大智路時，偷走彭姓女子的高價安全帽，並以低價賤賣。記者陳宏睿／翻攝
分享

竊盜台中市環島
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／基隆清晨大火燒掉3條狗命 消防局：使用電暖爐不慎

2019-03-10 11:34

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

2019-03-10 12:17

協會經營往生互助違法被停止 會員成立自救會爭權益

2019-03-10 11:50

衝進停車場撞翻10輛機車 左轉滑一下這下賠大了

2019-03-10 11:42

先買點數才能嘿咻 男子險被騙3萬元

2019-03-10 11:34

撞後不理騎車落跑 被逮辯：不想浪費社會資源

2019-03-10 11:13

中山高頭屋段6輛大小車連環撞 5人受傷送醫

2019-03-10 10:50

回家5天死在地板上 嘴血可疑滲血解剖追出凶手

2019-03-10 10:23

中橫多處落石坍方 工務段持續處理10點放行

2019-03-10 10:10

影／基隆社區清晨大火 住戶運動回來才知自家燒了

2019-03-10 09:15

又是酒駕！台中男開車直墜3米高的大排溝底 人奇蹟無傷

2019-03-10 09:14

影／麥寮外海貨輪船員中風危急 海巡隊冒八級風浪救人

2019-03-10 08:56

高雄輕軌與汽車擦碰列車輕損 60乘客和汽車駕駛平安

2019-03-09 22:31

汽車駕駛疑不熟路況 撞上高雄輕軌車頭

2019-03-09 22:29

怨父忙事業負氣離家 15年後警所長助一家團圓

2019-03-09 22:17

85歲翁騎車外出失智迷途 警幫騎車送至派出所等家人

2019-03-09 20:36

打零工缺房租生活費 籃球場慣竊落網

2019-03-09 19:58

6旬登山客訪古道腳脫臼 消防局動員23人抬出送醫

2019-03-09 19:48

執勤遇民車拋錨 警所長率員冒雨幫推

2019-03-09 19:43

影／幸運！82歲老婦騎車飛落6米橋 平安獲救

2019-03-09 18:43

男子偷愛心捐款箱 臭豆腐店家怒報警

2019-03-09 17:05

影╱卸貨鐵門擊碎車窗 司機辯：它本來就破了

2019-03-09 15:36

詐騙新手法！測試app遊戲 手機被鎖還勒索你

2019-03-09 14:52

影╱為了這隻鳥 阿祖疼曾孫不成反涉竊盜罪

2019-03-09 14:24

熱水器裝室內又門窗緊閉 女洗澡後一氧化碳中毒

2019-03-09 14:06

還在煮東西就出門 大樓管理員發現報案未釀傷亡

2019-03-09 13:21

有狼出沒！男扮女裝闖入淡江大學女宿偷拍

2019-03-09 13:20

影╱搶女友爭風吃醋 2人馬街頭高速追逐

2019-03-09 13:11

八旬老翁久病厭世疑跳關渡橋輕生 警消搜索救援中

2019-03-09 12:57

影╱板橋出現迷魂盜 社區2警衛遭下藥

2019-03-09 12:50

影╱200公尺對決衝刺！20歲毒蟲跑輸51歲勇警

2019-03-09 12:29

一字之差冒名網紅團體 潮牌服飾店被騙錢

2019-03-09 11:46

不爽汽車紅線違停 酒醉男砸車被逮

2019-03-09 11:41

19歲嫩妹搞上哥兒們 前任不滿戴綠帽糾眾毆現任

2019-03-09 11:41

街頭砸車傷人 疑感情糾紛亂棒齊發

2019-03-09 11:37

男子大秀國標舞卻不慎失足摔地昏迷 幸AED救回

2019-03-09 11:36

汽機車半夜猛烈撞擊 傷者緊急送醫急救

2019-03-09 10:38

臉友代貼購優惠水果機 亂加LINE ID下場慘

2019-03-09 10:33

影╱高雄原生植物園發現浮屍 女子疑溺死排水溝

2019-03-09 10:06
看更多

熱門文章

侯友宜：新北市治安做不好找我 不是找警察局長

2019-03-09 16:17

影／疑遭失控轎車擦撞 國三遊覽車翻覆釀33傷

2019-03-09 17:33

「佛祖有保庇」32名信徒參加法會後遇車劫 無人死亡

2019-03-09 21:43

「想看女生尿尿」 清大畢業工程師扮女裝潛入淡大偷拍

2019-03-09 14:51

蘇澳氣爆3人喪命 鑑識驚：閃燃威力大到炸裂牆壁

2019-03-09 19:53

影／基隆社區清晨大火 住戶運動回來才知自家燒了

2019-03-10 09:15

連續被撞兩次才翻車 國道車禍肇事司機喊衰

2019-03-09 19:36

基隆警KTV大軍壓境 代局長：讓業者知道不能跨紅線

2019-03-09 22:31

車主注意！RAV4車款 高雄1個月失竊4輛

2019-03-09 17:24

「幫老公弄一下」小三偷情和解又違約 判賠300萬

2019-03-09 15:36

3支手機7500元一艘漁船5萬元 屏地檢拍賣會受注目

2019-03-10 09:07

分送喜帖好友開瓶慶賀 溪湖里長多喝兩杯自摔觸法

2019-03-09 14:54

搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22

不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19

影／天雨路滑肇禍 國3遊覽車翻車驚悚畫面曝光

2019-03-09 22:58

蘇澳民宅氣爆 夫妻與嬰兒無生命跡象

2019-03-09 18:54

影／國3和美段遊覽車翻覆 傷者站風雨中待援餘悸猶存

2019-03-09 18:45

遊覽車翻車 苑裡道場義工：我們都是信奉佛教的在家眾

2019-03-09 21:23

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

2019-03-10 12:17

特種行業一再生事 蘇貞昌直白：我讓你不樂業！

2019-03-10 09:55

影／幸運！82歲老婦騎車飛落6米橋 平安獲救

2019-03-09 18:43

全裸臉貼臉熱吻 就是「沒做」 妻：誰信呀

2019-03-09 21:55

影／駭人！蘇澳民宅氣爆冒煙起火 傳出小孩受困

2019-03-09 18:11

怨父忙事業負氣離家 15年後警所長助一家團圓

2019-03-09 22:17

國3遊覽車翻覆 公路總局：駕駛時間、車速都合規定

2019-03-09 20:11

蘇澳氣爆喪命3人身分查出 是徐姓夫妻與8月大男嬰

2019-03-09 19:17

又是酒駕 三重婦人早起運動慘遭飛車撞死

2019-03-10 10:10

五都警局長火線掃蕩 蘇揆：治安好 局長就會升官

2019-03-10 00:09

國3遊覽車翻覆 高雄芊華通運緊急派人處理

2019-03-09 19:41

90警力突然現身花蓮市好樂迪 民眾驚：發生什麼大事

2019-03-10 00:14

「防夜店鬥毆」警語 南部民眾瘋傳KUSO版

2019-03-10 08:23

一字排開受檢 酒店小姐嗔怨：我們又沒鬧事

2019-03-09 23:48

新北捷運環狀線傳工安意外 工人高處墜落情況危急

2019-03-09 18:21

再有鬥毆就換警察局長 蘇貞昌：治安好就升官

2019-03-09 17:05

慘！大學生撞賓士車沒錢賠 工地打工行竊又被逮

2019-03-09 15:25

女婿吸毒打老婆 丈母娘看了數十次忍不住出手了

2019-03-10 09:00

徐國勇：有能力開夜店 就要有能力處理秩序

2019-03-09 22:40

國道遊覽車翻車 公路總局：車輛未逾期檢驗

2019-03-09 19:23

冷眼集╱局長帶隊 就能拚好治安？

2019-03-09 23:47

蘇揆換警局長說惹議 徐國勇：不要誤會院長意思

2019-03-09 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top