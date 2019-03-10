影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

2019-03-10 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



位於核一廠旁的石門十八王公廟前，有一整牌攤販業者，近中午後山壁發生土石滑落，面積約20坪，突如其來的土石，沖入攤販區，賣粽子夫妻兩人被波及，60多歲老闆雙腳擦傷，意識清楚送往金山醫院救治，他的妻子自行脫困，陪同就醫。

新北消防局指出，可能最近下了好幾天的雨，造成土石鬆軟，今天11點22分，石門區十八王公廟前，邊坡土石滑落衝進王公廟攤販區。