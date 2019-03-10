撞後不理騎車落跑 被逮辯：不想浪費社會資源

2019-03-10 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局交通分隊在上月17日接獲一起東區旱溪西路的交通事故，一名黃姓機車騎士證稱，有名騎士跟他擦撞後，指控他「沒有保持安全距離」，隨後騎車離開，但該起事故造成他右手臂擦傷，警方獲報後，日前通知涉案的王姓男子到案，王辯稱，他看黃又沒事，「不想浪費社會資源」，才會直接騎機車離開，全案警詢後今依肇事逃逸、過失傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市第三警分局交通分隊表示，2月17日上午8時許獲報，1名機車騎士在東區旱溪西路上遭擦撞發生交通事故，警方到場時，受傷的騎車黃姓男子（32歲）證稱，他騎機車直行在旱溪西路上，在事故地點，有輛機車向他右方靠過來直接撞上他，且沒有打方向燈，右手臂因此造成擦傷。

黃表示，當時肇事的騎士沒有打方向燈，卻反指他未保持安全距離，在他堅持要報案之下，另名騎士嗆了一句「反正就是你未保持安全距離」，隨後就將機車騎走，他當場愣在一旁，回過神來越想越不對，因此才向警方報案，希望警方能將肇事者找出來，以賠償他的損失。

警方調閱監視器，找出涉案的王姓男子（64歲），王辯稱，他在旱溪西路直行時，左後方被對方撞上，也看到對方好端端的坐在機車上，以為沒事了因此就離開現場，並稱「不想浪費社會資源」。