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怨父忙事業負氣離家 15年後警所長助一家團圓

2019-03-09 22:17聯合報 記者余衡╱即時報導

潘姓男子15年前負氣離開故鄉高雄，從此失去與家人音訊，近年潘男父親因年事已高、健康欠佳，渴望一家人能夠再團圓，於是向警方報案失蹤協尋，花蓮警分局民意派出所所長黃弘琦得知此案，多方追查聯繫上現居花蓮市區潘男，農曆年前安排他和姑姑在派出所團圓，潘男也帶家人回高雄與行動不便的爸爸見面，並承諾往後每年都帶全家人回高雄陪爸爸吃團圓飯。

據了解，潘男當時在高雄就讀國中，因父親忙於事業疏離家庭，但又採嚴格管教方式，個性倔強的潘男因此與父親吵架後負氣離家，多年來輾轉在各地就業生活，最後落腳花蓮娶妻生子。

而潘父隨著年紀漸長，逐漸體會家人才是生命重心，加上近年罹病洗腎行動不便，猛然興起與兒子團聚的念頭，於是向高雄警方報案協尋失蹤人口，黃員透過失蹤人口資料庫得知此案，先行聯繫潘男姑姑了解事發過程，主動查詢後發現潘男曾在花蓮新城一帶就業，循址前往早已人去樓空。

經黃員不斷於附近查訪，得知潘男曾於市區就診，多次前往醫院總算取得潘男聯絡方式，黃員與潘男聯繫力勸親子雙方化解歧見，語畢只見潘男紅了眼眶，他除了自責不孝還說道「其實自己也想跟父親碰面，但心意就是說不出口，也不知道從何找起。」

經黃員居中聯繫，潘男與姑姑年前在民意派出所相見，雙方相隔15年再聚首，一開始顯得有些生疏，隨著回顧往事歷歷，雙方情緒越趨激動最終相擁而泣，潘男姑姑欣慰表示，沒想到過去那個倔強的男孩竟然變得高壯又成熟，還成立了一個幸福的家庭。潘男也說道「真的是養兒方知父母恩，從今年起一定每年都會帶全家人回高雄陪爸爸吃團圓飯，彌補這15年來的遺憾。」

潘男（右2）與姑姑在民意派出所前相聚。圖／民眾提供
潘男（右2）與姑姑在民意派出所前相聚。圖／民眾提供
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