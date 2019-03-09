85歲翁騎車外出失智迷途 警幫騎車送至派出所等家人

2019-03-09 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



警方協助走路迷途的老翁回家屢見不鮮，但基隆這名85歲老翁騎車外出，竟因為失智忘了己為何外出及自己的住家地址就比較少見，員警日前獲報老翁迷途在路中不知如何是好，用巡邏車把他載到派出所，另名員警則騎老翁的機車回派出所，家人獲報趕至將老翁接回。

市警第三分局表示，前日晚間8點多，七堵派出所警員林秉毅、李盈萱接獲通報，光明路有一名老人需要警方協助，警方到場了解，發現是一名85歲老翁騎乘普通重機車獨自外出，疑因患有失智症而迷失方向，在路上不知如何是好。

員警說，老翁忘記自己為何外出及自己的住家地址，林秉毅、李盈萱耐心安撫老翁忐忑不安的情緒，警方查證老翁證件得知他身分，立即聯繫老翁的家人，因該時段車流量較大且天雨視線昏暗，警方評估老翁狀況擔心他騎車的安危，協助將機車騎回七堵派出所。巡邏車另載老翁回派出所休息，警方貼心地準備熱茶供老翁怯寒，家人趕至所接回，感謝警方的協助。