85歲翁騎車外出失智迷途 警幫騎車送至派出所等家人
警方協助走路迷途的老翁回家屢見不鮮，但基隆這名85歲老翁騎車外出，竟因為失智忘了己為何外出及自己的住家地址就比較少見，員警日前獲報老翁迷途在路中不知如何是好，用巡邏車把他載到派出所，另名員警則騎老翁的機車回派出所，家人獲報趕至將老翁接回。
市警第三分局表示，前日晚間8點多，七堵派出所警員林秉毅、李盈萱接獲通報，光明路有一名老人需要警方協助，警方到場了解，發現是一名85歲老翁騎乘普通重機車獨自外出，疑因患有失智症而迷失方向，在路上不知如何是好。
員警說，老翁忘記自己為何外出及自己的住家地址，林秉毅、李盈萱耐心安撫老翁忐忑不安的情緒，警方查證老翁證件得知他身分，立即聯繫老翁的家人，因該時段車流量較大且天雨視線昏暗，警方評估老翁狀況擔心他騎車的安危，協助將機車騎回七堵派出所。巡邏車另載老翁回派出所休息，警方貼心地準備熱茶供老翁怯寒，家人趕至所接回，感謝警方的協助。
第三分局已勸導老翁不要再騎車，患有失智上路十分危險，也請家人勸導。警方並呼籲，家中若有失智長者，可至社會處老人福利科或戶藉所在地區公所社政課申請防走失手環，透過社政系統結合警察局，利用手鍊上編號即可快速查出走失者身分及家屬，防範家中長者走失情形發生。
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