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蘇澳氣爆釀3死 鑑識驚：氣爆閃燃威力大到炸裂牆壁

6旬登山客訪古道腳脫臼 消防局動員23人抬出送醫

2019-03-09 19:48聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣消防局今天上午近11時接獲台東消防局轉報，1登山社團約90人由春日鄉浸水營古道往台東方向健行，在步道3公里處有名男登山客，膝蓋受傷無法行走；消防局派遣第3大隊大隊部、春日分隊、枋寮分隊及特搜大隊共6輛車、搜救人員14人及義消9人，由第3大隊大隊長許朝陽指揮，12時42分找到61歲傷者，發現左腳疑似脫臼，意識清醒，現場固定包紮後抬送下山，下午2時半送至枋寮醫院，傷者感謝直說：「勞動大家，真歹勢！」

61歲男登山客在屏東縣春日鄉浸水營古道往台東方向3公里處膝蓋受傷無法行走，消防隊...
61歲男登山客在屏東縣春日鄉浸水營古道往台東方向3公里處膝蓋受傷無法行走，消防隊員合力將他抬送下山送醫。記者潘欣中／翻攝
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台東屏東縣
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