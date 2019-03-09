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影╱卸貨鐵門擊碎車窗 司機辯：它本來就破了

2019-03-09 15:36聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市吳姓貨車司機卸貨，因占用車道，造成對向車輛無法會車，吳忘記將右側後車斗鐵門關閉，移車時鐵門波及路旁一輛汽車，造成車窗玻璃碎成蜘蛛網狀。警方循線找到吳姓司機，吳竟辯稱，「它車窗本來就破了」，否認犯行，直至警方出示監視器畫面，吳才坦承。

台中市黃女(51歲)將白色愛車停放在東區育英路上，取車時赫然發現愛車左後車窗疑遭鐵鎚等物重擊、車窗碎裂成蜘蛛網狀，因未與人有金錢、感情等糾紛，以為犯嫌是蓄意破壞車輛，報警處理。

台中市警局第三分局東區分駐所獲報，調閱監視器查出，原來是吳姓貨車司機(57歲)卸貨時阻擋車道，造成對向另輛大貨車會車空間不足，吳姓貨車司機只關閉左側後車斗鐵門，卻忘記關右側鐵門就移車，造成黃女車損。警方將相關案情轉由第三交通分隊釐清車禍事故肇責。

監視器拍下，貨車移動不過幾秒鐘，敞開的右側鐵門如同1支大榔頭，撞到黃女白色轎車左側車窗，吳察覺有異下車查看，卻若無其事繼續卸貨，3分鐘後逕將車輛開走。

第三交通分隊前天請吳姓貨車司機到案說明，吳辯稱有聽見碰撞聲，但以為是鐵門撞上自己的後車斗，不知道有撞到其他車輛，後來雖發現路邊車輛的車窗破損，卻認為「它的車窗本來就破了」，此語警方聽了直搖頭。

警方表示，監視器拍下吳姓貨車司機移車時，後車斗鐵門碰撞被害車輛車窗的剎那，不但讓該車劇烈搖晃偏移，也啟動防盜警報器，警示燈不停閃爍，吳下車查看，眼睛還瞄了破車窗一眼，甚至親自將插在被害車輛左後車窗附近的鐵門收妥，事後竟推託不知情，實在令人傻眼，警詢後將吳嫌依肇事逃逸罪嫌函送。

吳姓貨車司機未將右側後車斗鐵門關好，移車時鐵門撞毀路旁一輛汽車車窗玻璃，警方請吳...
吳姓貨車司機未將右側後車斗鐵門關好，移車時鐵門撞毀路旁一輛汽車車窗玻璃，警方請吳到案說明，吳竟辯稱，「它車窗本來就破了」。記者林佩均／翻攝
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吳姓貨車司機未將右側後車斗鐵門關好，移車時鐵門撞毀路旁一輛汽車車窗玻璃，警方請吳...
吳姓貨車司機未將右側後車斗鐵門關好，移車時鐵門撞毀路旁一輛汽車車窗玻璃，警方請吳到案說明，吳竟辯稱，「它車窗本來就破了」。記者林佩均／翻攝
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吳姓貨車司機未將右側後車斗鐵門關好，移車時鐵門撞毀路旁一輛汽車車窗玻璃，警方請吳到案說明，吳竟辯稱，「它車窗本來就破了」。記者林佩均／翻攝
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吳姓貨車司機未將右側後車斗鐵門關好，移車時鐵門撞毀路旁一輛汽車車窗玻璃，警方請吳到案說明，吳竟辯稱，「它車窗本來就破了」。記者林佩均／翻攝
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台中市車禍
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