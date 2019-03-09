影╱為了這隻鳥 阿祖疼曾孫不成反涉竊盜罪

2019-03-09 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市73歲詹姓阿祖外出散步，見鄰居放在盆栽上的小鳥造形裝飾品可愛，順手牽羊，江姓屋主發現報案，警方找上詹並告知其行為已涉犯竊盜罪，詹聽後大驚說，她見小鳥飾品可愛，想送給3歲男曾孫討他歡心，不知道事情這麼嚴重。

台中市江姓男子(40歲)住在大雅區民富街一處集合式住宅，住家中庭沒有對外開放，江住家外擺放植物盆栽，以小鳥等造形飾品用心裝飾，日前江發現原本擺放兩支小鳥造形飾品只剩一支，雖然一支金額損失約100元，但怕放任小偷行竊行為住家會被盯上，決定報警糾賊。

台中市警局豐原分局馬岡所員警張家誠、温濠圳調閱監視器發現，一名身著粉紅色上衣、短髮的婦人，本月2日徒步行經江住所，並駐留觀察盆栽，隨後從盆栽中拿走一支裝飾品離開。

警方前天到詹姓阿祖家，詹坦承散步看到盆栽內有一隻小鳥造形裝飾品「很可愛」，認為東西小、金額不高，拿走對盆栽影響不大，加上想討3歲男曾孫歡心，直接將小鳥造形飾品帶走。

直到警方上門，詹姓阿祖知道事態嚴重，立即將來不及送給曾孫玩的小鳥造形飾品歸還，並向江姓屋主道歉。