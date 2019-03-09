影╱板橋出現迷魂盜 社區2警衛遭下藥

2019-03-09 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區日前出現迷魂盜，楊姓男子假冒社區住戶，假意送肉桂草湯請社區2名警衛喝，趁二人昏睡之際，涉嫌行竊警衛崗亭內代收的停車場管理費共3000元。警方獲報，調閱社區及附近監視器，逮捕楊男到案，起出作案用，俗稱「強姦藥丸」fM2粉末一包及贓款，訊後依竊盜罪嫌送辦。

新北市海山警分局海山派出所本月3日凌晨4時許獲報，在板橋區國光路一處大型社區兩名警衛42歲鄭姓男子及31歲杜姓男子，疑似吃住戶送的東西吃壞肚子，暈倒送醫，派員到場處理後，當天清晨6時許又獲報，警衛室中控室有財物遭竊。

警方追查，54歲楊姓男子自稱社區住戶，於3日凌晨跑到警衛室找警衛，表示自己是園藝公司老闆，認識許多花草為由，與警衛攀談，隨後親自熬煮一鍋肉桂草湯請警衛喝，涉嫌趁機下藥，鄭男喝完後昏倒在警衛亭，而杜男則是昏睡於社區中庭內，楊男趁機將警衛崗亭內代收的停車場管理費共3000元洗劫一空。