一字之差冒名網紅團體 潮牌服飾店被騙錢

2019-03-09 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名24歲袁姓男子2月26日下午5時許，戴著寫有「上班就要看」的面具，到西門町商圈向店家佯稱自己是網紅團體「上班不要看」新進員工「庫柏」，承諾可為店家拍攝公益影片，並以公益名義向鄭姓業者收取2500元。業者事後向「上班不要看」查證，對方表示無此人，才驚覺是場詐騙。

據了解，袁嫌當晚先是以電話聯絡西寧南路上一間潮牌服飾店，徵詢鄭姓業者拍攝公益影片的意願，再親自到店內拍攝影片，過程中以公益之名向鄭姓業者收取2500元。

業者事後向「上班不要看」查證，卻收到「我們沒有這位員工」、「我們今天都在出外景」、「而且我們拍攝都會給予費用」等回覆，才發覺是詐騙一場，「上班不要看」知情後也驚呼「太扯了！要報警處理」。

轄區警方循線將袁男逮捕到案，袁男向警方表示，他認為網紅團體「上班不要看」很有知名度，所以用「上班『就』要看」一字之差的方式以假亂真，再找網路曝光度較高的潮牌服飾店，以公益名義行騙。